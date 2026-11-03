Генштаб відреагував на сутички з військовими на Борщагівці

Генеральний штаб ЗСУ закликав до об'єктивного розслідування інциденту на Петропавлівській Борщагівці та захисту прав військовослужбовців

Військове командування закликало не допускати самосуду та попередило про відповідальність за поширення інформації щодо місць перебування військових

Генеральний штаб Збройних сил України відреагував на події 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці Київської області. Військове командування наголосило на необхідності об'єктивного розслідування інциденту та закликало громадян утриматися від погроз військовослужбовцям і поширення неперевірених звинувачень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

У відомстві наголосили, що військовослужбовці мають право на гідність, безпеку та захист від насильства незалежно від обставин.

«Повага до військовослужбовця – не винагорода за бездоганність. Це норма суспільства, яке веде війну за власне існування», – йдеться в заяві.

Генштаб повідомив, що Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом інциденту. Водночас Національна гвардія та Міністерство внутрішніх справ призначили службові розслідування. До встановлення обставин також долучилися Офіс військового омбудсмана та Служба безпеки України.

Військове командування підтримало неупереджене розслідування та наголосило, що висновки про відповідальність конкретних осіб мають ґрунтуватися на встановлених фактах, а не на припущеннях чи суспільному тиску.

«Право громадян вимагати дотримання закону є беззаперечним. Але воно не дає нікому права на самосуд, погрози військовослужбовцям, перешкоджання їхній законній діяльності чи створення загроз їхній безпеці», – заявили в Генштабі.

Окремо військові нагадали, що мобілізація та повернення військовослужбовців після самовільного залишення частини мають відбуватися відповідно до закону та з повагою до людської гідності. Водночас за ухилення від військового обов'язку та самовільне залишення частини передбачена відповідальність.

Також Генштаб попередив про небезпеку оприлюднення відомостей щодо місць перебування військових, якщо така інформація може допомогти противнику встановити їхнє розташування.

«Поширення відомостей, визначених статтею 114-2 Кримінального кодексу України, може тягнути кримінальну відповідальність», – наголосили у відомстві.

У Генштабі додали, що Росія намагається використовувати внутрішні конфлікти для підриву довіри до Сил оборони. Військове командування закликало не перетворювати окремі інциденти на привід для дискредитації всіх військовослужбовців.

«Дотримання закону є обов'язковим для всіх. І держава має бути однаково принциповою як у реагуванні на можливі порушення з боку військовослужбовців, так і в захисті військових від протиправних дій, погроз та безпідставних звинувачень», – підсумували в Генштабі.

Раніше «Главком» повідомляв про сутички, стрілянину та застосування димових шашок у Петропавлівській Борщагівці. Інцидент стався 2 листопада та набув широкого розголосу після поширення відеозаписів у соціальних мережах.

Згодом командувач Національної гвардії прокоментував події на Борщагівці. Він повідомив про проведення службового розслідування для встановлення обставин інциденту та оцінки дій військовослужбовців.