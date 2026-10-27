Кремль розповів деталі переговорів Путіна з лідерами Фінляндії та Норвегії

Сторони домовилися продовжувати прямі телефонні контакти та обговорили врегулювання війни проти України

Телефонна розмова російського диктатора Володимира Путіна з президентом Фінляндії Александером Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере відбулася на прохання фінського та норвезького лідерів. Про це повідомив речник російського диктатора Дмитро Пєсков під час брифінгу в Кремлі, пише «Главком».

За інформацією країни-агресора, учасники розмови обговорили питання врегулювання війни Росії проти України. Також вони домовилися й надалі підтримувати прямі телефонні контакти.

Крім того, Путін, Стубб і Стере обговорили забезпечення безпеки в регіоні Балтійського моря та на півночі Європи. Сторони підтвердили важливість дотримання міжнародного морського права та принципу свободи судноплавства.

Раніше канцелярія президента Фінляндії повідомила, що Стубб і Стере ініціювали дзвінок, щоб безпосередньо донести до Путіна свої позиції щодо майбутніх переговорів. Розмова відбулася 27 жовтня за погодженням з Україною та була пов’язана із запланованими зустрічами в Абу-Дабі.

Фінський і норвезький лідери наголосили на необхідності завершення війни та відновлення переговорів, а також підтвердили, що їхні країни продовжать підтримувати Україну.

Президент Фінляндії назвав розмову відвертою та змістовною, наголосивши, що завершення війни потребує прямих переговорів. Прем’єр Норвегії, своєю чергою, акцентував на важливості деескалації та величезних людських і матеріальних втратах, яких завдає війна.