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Молдова оголосила жорстку відповідь Росії через падіння дрона на території країни

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Молдова оголосила жорстку відповідь Росії через падіння дрона на території країни
Молдовська сторона назвала подію серйозним порушенням суверенітету й безпеки країни
фото: соцмережі

Кишинів оголосить персоною нон ґрата одного зі співробітників російського посольства

Молдова оголосила про висилку співробітника посольства Росії в Кишиневі у відповідь на падіння безпілотника з вибухівкою на території країни. Дрон упав приблизно за 100 м від житлового будинку в селі Кіштелніца Теленештського району. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Молдови, пише «Главком».

У відомстві рішуче засудили порушення повітряного простору республіки та інцидент із безпілотником. Молдовська сторона назвала подію серйозним порушенням суверенітету й безпеки країни та прямою загрозою для громадян.

«Такі дії є неприйнятними та вкотре демонструють ризики, які створює загарбницька війна Російської Федерації проти України», – заявили в МЗС Молдови.

Кишинів закликав Росію припинити дії, які загрожують регіональній безпеці та життю людей. Як відповідь на інцидент, одного зі співробітників російського посольства оголосять персоною нон ґрата.

МЗС Молдови наголосило, що падіння безпілотника поблизу житлового будинку створило загрозу для місцевих жителів.

Варто нагадати, що Молдова готова прийняти нову хвилю українців, якщо цієї зими в Україні виникне важка гуманітарна ситуація. Конкретної кількості людей, яких країна зможе прихистити, влада не назвала.

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Теги: Молдова війна дрон росія

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