Японія випробовує препарат для вирощування нових зубів

Перший у світі препарат для регенерації зубів почав тестування у Японії

Дослідники з Медичного дослідницького інституту Кітано (Осака) цієї осені розпочнуть тестування препарату, призначеного для вирощування зубів. Про це з посиланням на заяву японського медичного центру пише видання Nikkei Asia.

Дослідники з японського стартапу під назвою Toregem Biopharma, який працює у Медичному дослідницькому інституті Кітано, планують залучити до випробувань пацієнтів, які народилися без деяких або всіх зубів від народження, що називається вродженою анодонтією.

Люди з цим захворюванням (а це 0,1% людства) зазвичай вдаються до встановлення імплантатів або зубних протезів. Однак лікування новим японським препаратом може надати їм «третій варіант», пояснив у своїй заяві співзасновник проєкту Катсу Такахаші, якого цитує Nikkei Asia.

Пацієнти отримають лікування антитілами, які дезактивують білок під назвою USAG-1, який, як вважають, перешкоджає розвитку «зачатків зубів», які є у більшості людей, у дитячих або постійних зубах. Розроблені ліки впливають на зачатки зуба – утворення із зубної тканини, що в ротовій порожнині. Ці зачатки можуть формуватися в повноцінні зуби, проте вони часто припиняють розвиток і з часом зникають. Передбачається, що препарат пригнічує дію білка, який зупиняє процес його розвитку, в результаті чого зачатки, що сформувалися, зможуть замінити зуби, що не прорізаються або випали.

У 2018 році японським фахівцям вдалося подібним чином виростити зуби у мишей та тхорів. Дослідники збираються незабаром розпочати першу фазу клінічних випробувань під керівництвом лікарів, щоб переконатися, що препарат безпечний. Тестування розпочнеться з 30 дорослих чоловіків. Якщо все піде добре, то у 2025 році планується перейти до другої фази випробувань, щоб оцінити ефективність. Тоді лікування буде призначено пацієнтам віком від 2 до 7 років із вродженою анодонтією. У перспективі японські фахівці розраховують розпочати практичне використання препарату. Очікується, що Toregem Biopharma може вивести на ринок препарат з антитілами у 2030 році.

До слова, Європейська комісія втричі збільшила початковий бюджет Програми стипендій Eurizon – до 4,5 млн євро у межах Horizon Europe. Як повідомляє Міносвіти, це рішення було ухвалено для забезпечення постійної підтримки українських досліджень, які зазнають численних викликів через повномасштабну війну з Росією.