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Японія випробовує препарат для вирощування нових зубів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Японія випробовує препарат для вирощування нових зубів
Японські дослідники вирішили дати новий шанс людям із гіподонтією
фото із відкритих джерел

Перший у світі препарат для регенерації зубів почав тестування у Японії

Дослідники з Медичного дослідницького інституту Кітано (Осака) цієї осені розпочнуть тестування препарату, призначеного для вирощування зубів. Про це з посиланням на заяву японського медичного центру пише видання Nikkei Asia.

Дослідники з японського стартапу під назвою Toregem Biopharma, який працює у Медичному дослідницькому інституті Кітано, планують залучити до випробувань пацієнтів, які народилися без деяких або всіх зубів від народження, що називається вродженою анодонтією.

Люди з цим захворюванням (а це 0,1% людства) зазвичай вдаються до встановлення імплантатів або зубних протезів. Однак лікування новим японським препаратом може надати їм «третій варіант», пояснив у своїй заяві співзасновник проєкту Катсу Такахаші, якого цитує Nikkei Asia.

Пацієнти отримають лікування антитілами, які дезактивують білок під назвою USAG-1, який, як вважають, перешкоджає розвитку «зачатків зубів», які є у більшості людей, у дитячих або постійних зубах. Розроблені ліки впливають на зачатки зуба – утворення із зубної тканини, що в ротовій порожнині. Ці зачатки можуть формуватися в повноцінні зуби, проте вони часто припиняють розвиток і з часом зникають. Передбачається, що препарат пригнічує дію білка, який зупиняє процес його розвитку, в результаті чого зачатки, що сформувалися, зможуть замінити зуби, що не прорізаються або випали.

У 2018 році японським фахівцям вдалося подібним чином виростити зуби у мишей та тхорів. Дослідники збираються незабаром розпочати першу фазу клінічних випробувань під керівництвом лікарів, щоб переконатися, що препарат безпечний. Тестування розпочнеться з 30 дорослих чоловіків. Якщо все піде добре, то у 2025 році планується перейти до другої фази випробувань, щоб оцінити ефективність. Тоді лікування буде призначено пацієнтам віком від 2 до 7 років із вродженою анодонтією. У перспективі японські фахівці розраховують розпочати практичне використання препарату. Очікується, що Toregem Biopharma може вивести на ринок препарат з антитілами у 2030 році.

До слова, Європейська комісія втричі збільшила початковий бюджет Програми стипендій Eurizon – до 4,5 млн євро у межах Horizon Europe. Як повідомляє Міносвіти, це рішення було ухвалено для забезпечення постійної підтримки українських досліджень, які зазнають численних викликів через повномасштабну війну з Росією.

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Теги: здоров'я Японія наука

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