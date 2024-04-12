Кубраков назвав єдиний спосіб захистити енергооб'єкти від російських атак

Кубраков заявив, що третій рівень захисту енергооб'єктів розроблено і він вже пройшов випробування

Повністю захистити енергооб'єкти можна лише розмістивши їх під землею та посиливши ППО

Українські ТЕЦ можна захистити, лише помістивши їх під землю та посиливши ППО. Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков в ефірі телемарафону.

За словами посадовця, цього року енергетична система України краще підготовлена до російських атак. Міністр наголосив, що фокус захисту був на 2 рівні – від «шахедів» і, наголосив він, саме від безпілотників вдалось захистити більшість об'єктів.

«Декілька областей, які зараз піддаються найбільшим атакам – вони живляться саме шляхом трансформаторів, які захищені 2 рівнем захисту. Тобто на ці конструкції вже були не одні атаки і вони витримали їх і я сподіваюсь що і надалі будуть витримувати захист», – розповів він.

Кубраков зауважив, що повністю захистити енергооб'єкти можна лише третім рівнем захисту – це будівництво нових підстанцій, розміщених під землю.

«Це набагато складніше. Ми це розробили спільно з Генштабом. Їх військові інженери розробили ці конструкції, чотири країни-партнери надіслали своїх інженерів і ті з самого початку приймали участь у розробці. Це Велика Британія, США, Німеччина і Японія», – повідомив міністр.

Посадовець зазначив, що наразі випробування такого захисту було завершено і воно повністю підтверджує, що такі конструкції можу захистити від ракет будь-якого типу.

Нагадаємо, унаслідок російської атаки у ніч на 11 квітня повністю знищена Трипільська тепло-електростанція, що на Київщині. Через масову російську атаку 11 квітня знищено всю генерацію «Центренерго».

Як стало відомо, російські окупати вдарили по Трипільській ТЕС новими крилатими ракетами Х-69, які дозволили повністю знищити найпотужнішу електростанцію Київщини.

До слова, Україна відчуває дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони Patriot та Iris-T. Військовий аналітик Bild Юліан Рьопке стверджує, що РФ «знищила більшість інших запасів засобів» протиповітряної оборони України.