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Допомога Україні: прем’єр Японії Кісіда готує звернення до Конгресу США

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Допомога Україні: прем’єр Японії Кісіда готує звернення до Конгресу США
Кісіда здійснює офіційну поїздку до Вашингтона
фото з відкритих джерел

Токіо швидко вжив заходів після вторгнення Росії в лютому 2022 року, приєднавшись до США та інших західних союзників у введенні агресивних санкцій проти Москви

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, який зараз перебуває з візитом у США, сьогодні, 11 квітня виступить перед Конгресом із вимогою відновити військову допомогу Україні. Про це повідомляє Euronews.

Крім цього, він підкреслить важливість збереження міцного партнерства між США і Японією в період напруженості в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні і скептичного ставлення Конгресу до участі Вашингтона за кордоном.

Кісіда здійснює офіційну поїздку до Вашингтона в той час, коли Білий дім завершив прийом усіх лідерів "четвірки" - неформального партнерства між США, Японією, Австралією та Індією, покликаного протистояти зростаючій військовій могутності Китаю в регіоні.

Токіо швидко вжив заходів після вторгнення Росії в лютому 2022 року, приєднавшись до США та інших західних союзників у введенні агресивних санкцій проти Москви, а японські автовиробники Mazda, Toyota і Nissan оголосили про свій відхід із Росії.

Як повідомлялося, спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що конгресмени повернулися до обговорення варіантів майбутнього пакету допомоги для України після великодньої перерви.Як зазначається, спікер не відповів на запитання журналістів про те, коли саме він планує винести пакет із фінансування додаткової допомоги України на голосування.

Раніше повідомлялося, що помічники президента США Джозефа Байдена працюють за лаштунками зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, аби він виніс на голосування пакет допомоги Україні в розмірі $60 млрд. Адміністрація зазначає, що Білий дім підтримував контакти з офісом Джонсона стосовно допомоги Україні протягом двотижневих канікул у Конгресі. При цьому президент і його команда утримувалися від надмірного тиску на спікера, даючи Джонсону простір для маневру.

Нагадаємо, що у Палаті представників США питання допомоги Україні можуть поставити на голосування всередині квітня або навіть пізніше. Спікер Майк Джонсон все ще шукає, як пом’якшити спротив з боку радикальних республіканців.

Теги: Японія США військова допомога гуманітарна допомога

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