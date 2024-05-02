Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Авокадо: суперфуд з тропічним смаком та користю для здоров'я

реклама
Христина Жиренко
glavcom.ua
Авокадо: суперфуд з тропічним смаком та користю для здоров'я
фото з відкритих джерел

Авокадо вражає своїм складом

Чи знали ви, що авокадо було важливим продуктом харчування для древніх цивілізацій Центральної Америки більше 7000 років тому? Сьогодні цей унікальний фрукт вважається одним з найбільш популярних «суперфудів» у світі завдяки своєму високому вмісту поживних речовин та багатству корисних для здоров'я властивостей про які з вами поділяться експерти мережі супермаркетів Varus.

Поживна цінність авокадо

Авокадо вражає своїм складом: високим вмістом мононенасичених жирів, клітковини, вітамінів E, C, K, різноманітних груп вітаміну B, а також мінералів, таких як калій і магній. Ці поживні речовини допомагають підтримувати здоров'я серця, нормалізувати тиск і знижувати рівень холестерину.

Користь авокадо для здоров'я

  • Серцево-судинна система: Багатство мононенасичених жирів та калію в авокадо сприяє зниженню кров'яного тиску та рівня "поганого" холестерину.
  • Травлення: Високий вміст клітковини в авокадо покращує травлення і запобігає запорам.
  • Контроль ваги: Незважаючи на високу калорійність, авокадо допомагає контролювати вагу, оскільки воно сприяє довготривалому відчуттю ситості.
  • Здоров'я шкіри та волосся: Вітаміни та жири, що містяться в авокадо, живлять шкіру зсередини, забезпечуючи її зволоження та захист.
  • Імунітет: Антиоксиданти та вітамін C, що містяться в авокадо, підтримують імунну систему.
  • Використання авокадо в кулінарії.

Авокадо можна використовувати у великій кількості страв:

  • Салати: Нарізане авокадо додасть салатам ситності та кремовості.
  • Смузі: Авокадо зробить смузі більш насиченим та поживним.
  • Гуакамоле: Традиційний мексиканський соус, ідеальний до чіпсів або як доповнення до страв.
  • Соуси та десерти: Кремова текстура авокадо використовується для приготування різноманітних соусів та навіть десертів, таких як морозиво.

Як вибрати та зберігати авокадо

Для вибору спілого авокадо необхідно звертати увагу на колір шкірки та м'якість при легкому натисканні. Зберігати авокадо рекомендується в холодильнику, якщо воно вже спіле, або при кімнатній температурі для дозрівання.

Потенційні ризики та протипоказання

Авокадо може спричинити алергічні реакції у людей з чутливістю до латексу. Крім того, через високий вміст калорій та жирів важливо контролювати його споживання в рамках збалансованого раціону.

Авокадо – не просто смачний фрукт, а могутній суперфуд, який може значно покращити ваше здоров'я та додати нові смаки до звичайних страв. Якщо ви ще не включили авокадо до свого раціону, радимо спробувати цей неймовірний продукт і переконатися в його користі.

Теги: здоров'я продукти магазин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Солодке ми їмо мозком – наш мозок взагалі то цукровий наркоман»
Як позбутися залежності від солодкого. Правила, які вас здивують здоров'я
14 квiтня, 07:42
Нестача вітаміну може призвести до суттєвих проблем зі здоров’ям
Дефіцит вітаміну Д: симптоми, причини та лікування
Вчора, 07:04
Обвинувачений свою вину визнав, тому суддя замість 5 років ув'язнення призначив йому іспитовий термін, читання цивільного кодексу та «Кайдашевої сім'ї» Нечуя-Левицького
Чоловік на Рівненщині обікрав сестру: суд зобов'язав його прочитати «Кайдашеву сім'ю»
2 квiтня, 21:40
Прокрастинацію вважають хворобою сучасності
Як подолати прокрастинацію й тривогу: психолог дала кілька простих порад (відео)
19 квiтня, 17:33
Кожен третій, хто працює над розробкою застосунку − це учасних бойових дій
Міноборони впроваджує застосунок для військових «Армія+»: яким буде функціонал
5 квiтня, 15:30
Мобільна вогнева група змогла збити ракету
Мобільна група збила «Калібр»: Євлаш розповів про рідкісний випадок
6 квiтня, 15:45
Мешканці Туреччини не часто можуть дозволити собі куштувати пахлаву
У Туреччині через економічну кризу відбулася «революція» пахлави
11 квiтня, 04:00
Станом на 11 квітня оптова ціна на картоплю в Україні становила до 14-18 грн/кг
Подешевшав один із овочів борщового набору
13 квiтня, 11:39
Італія продовжує замовляти пшеницю у країні Путіна, незважаючи на санкції
Італія скаржиться на засилля російської пшениці
12 квiтня, 14:51

Суспільство

У родині Андрія Білецького сталося горе
У родині Андрія Білецького сталося горе
Авокадо: суперфуд з тропічним смаком та користю для здоров'я
Авокадо: суперфуд з тропічним смаком та користю для здоров'я
Синоптики попереджають про заморозки в ніч на Великдень: перелік областей
Синоптики попереджають про заморозки в ніч на Великдень: перелік областей
Колишній військовополонений з «Азова» звернувся з проханням до президента Туреччини (відео)
Колишній військовополонений з «Азова» звернувся з проханням до президента Туреччини (відео)
Скандальний номер про переселенку зі Скадовська: Кошовий вважає, що до гумористів «доколупалися»
Скандальний номер про переселенку зі Скадовська: Кошовий вважає, що до гумористів «доколупалися»
Ніцой розповіла про смішний курйоз із учнями в Польщі
Ніцой розповіла про смішний курйоз із учнями в Польщі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Американський генерал пояснив, коли зупиниться Путін
24K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
16K
Нардеп пояснив, ким заблоковано законопроєкт про ліквідацію Московської церкви
12K
Привітання на Чистий четвер: яскраві листівки, побажання у віршах та прозі
5873
Польща пояснила, які біженці з України не отримають допомогу
5413
Блогер-пліткар розповсюджує чутки про проблеми у родині Єфросиніної

Новини

«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
Сьогодні, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
Вчора, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
Вчора, 12:07
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
Вчора, 11:49
Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
29 квiтня, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
29 квiтня, 05:20

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua