Євросоюз виділяє 4,5 млн євро на 65 проєктів українських учених

Загалом 324 українські вчені отримають кошти

Європейська комісія втричі збільшила початковий бюджет Програми стипендій Eurizon – до 4,5 млн євро у межах Horizon Europe. Як повідомляє Міносвіти, це рішення було ухвалено для забезпечення постійної підтримки українських досліджень, які зазнають численних викликів через повномасштабну війну з Росією.

Програму стипендій «Дистанційні дослідницькі гранти для науковців з України» було створено проєктом Eurizon у квітні 2023 року. Початково планувалося підтримати приблизно 22 команди з 90 дослідниками та бюджетом 1,5 млн євро. Однак після отримання 730 заявок, комісія збільшила фінансування – у січні 2024 року вирішено потроїти початковий виділений бюджет до 4,5 млн євро для фінансування 65 проєктів і 324 дослідників.

Програма стипендій Eurizon матиме значний позитивний вплив на роботу українських учених, надаючи їм можливості:

відновити дослідницькі проєкти;

провести передові дослідження;

встановити стабільні контакти з міжнародними партнерами;

збільшити поширення результатів досліджень;

отримати доступ до бібліотек іноземних університетів;

утримати IT-фахівців;

визначити тенденції та найкращі практики в управлінні;

зменшити стресове навантаження.

Загалом 324 українські вчені отримають кошти на виконання 65 проєктів у різних наукових сферах, зокрема:

Фізичні та технічні науки (38%);

Довкілля (15%);

Соціальні та культурні інновації (15%);

Здоров'я та продовольство (14%);

Енергетика (10%);

Дослідницькі дані, цифрова інфраструктура, зокрема е-інфраструктура, (6%).

«Ці проєкти виконуватимуть у співпраці з Європейськими дослідницькими інфраструктурами», – заявили у Міносвіті.

У квітні 2023 року проєкт Eurizon, що фінансується ЄС, розпочав Програму стипендій «Дистанційні дослідницькі гранти для дослідників з України». Мета полягала в підтримці незахищених дослідників короткостроковими стипендіями тривалістю 6 або 12 місяців. Програма стипендій фінансує дослідницькі проєкти, що проводять у співпраці з європейськими дослідницькими інфраструктурами.