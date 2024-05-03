Євросоюз виділяє 4,5 млн євро на 65 проєктів українських учених
Загалом 324 українські вчені отримають кошти
Європейська комісія втричі збільшила початковий бюджет Програми стипендій Eurizon – до 4,5 млн євро у межах Horizon Europe. Як повідомляє Міносвіти, це рішення було ухвалено для забезпечення постійної підтримки українських досліджень, які зазнають численних викликів через повномасштабну війну з Росією.
Програму стипендій «Дистанційні дослідницькі гранти для науковців з України» було створено проєктом Eurizon у квітні 2023 року. Початково планувалося підтримати приблизно 22 команди з 90 дослідниками та бюджетом 1,5 млн євро. Однак після отримання 730 заявок, комісія збільшила фінансування – у січні 2024 року вирішено потроїти початковий виділений бюджет до 4,5 млн євро для фінансування 65 проєктів і 324 дослідників.
Програма стипендій Eurizon матиме значний позитивний вплив на роботу українських учених, надаючи їм можливості:
- відновити дослідницькі проєкти;
- провести передові дослідження;
- встановити стабільні контакти з міжнародними партнерами;
- збільшити поширення результатів досліджень;
- отримати доступ до бібліотек іноземних університетів;
- утримати IT-фахівців;
- визначити тенденції та найкращі практики в управлінні;
- зменшити стресове навантаження.
Загалом 324 українські вчені отримають кошти на виконання 65 проєктів у різних наукових сферах, зокрема:
- Фізичні та технічні науки (38%);
- Довкілля (15%);
- Соціальні та культурні інновації (15%);
- Здоров'я та продовольство (14%);
- Енергетика (10%);
- Дослідницькі дані, цифрова інфраструктура, зокрема е-інфраструктура, (6%).
«Ці проєкти виконуватимуть у співпраці з Європейськими дослідницькими інфраструктурами», – заявили у Міносвіті.
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