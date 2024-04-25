У Японії відкрили ресторан української кухні, у якому працюють біженці (відео)

Японці можуь скуштувати українські страви, не покидаючи своєї країни

Частина прибутку буде використовуватись на потреби української громади міста

У японському місті Беппу префектури Оіта (острів Кюшю) відкрився заклад «Little Ukraine» («Маленька Україна»), у якому працюватимуть українські громадяни, які стали біженцями через російську агресію, передає Укрінформ.

Зауважується, що частина прибутку буде використовуватись на потреби української громади міста, яка складається з понад 30 осіб, повідомило посольство України в Японії.

Диппредставництво подякувало команді NPO «Beautiful World» на чолі з пані Яні Оно та всім друзям України, завдяки яким цей проєкт став можливим.

«Бажаємо успіху та з нетерпінням чекаємо можливості спробувати борщ в новому ресторані!», – додали у посольстві.

Нагадаємо, Євген Клопотенко розповів, що вів перемовини про відкриття українського закладу в Японії. Утім ресторатор отримав відмову. Аргументом стала поширена в Японії думка, що нібито «борщ є російською стравою».

Пысля чого, український посол спростував чутки про «російський борщ» в Японії.

«Постійно по всій країні українська громада проводить фестивалі борщу, і японці чудово знають, що борщ – то українська страва. Думка одного японця, який «відмовив» свідчить, що він чи вона просто не компетентний у тій справі, якою намагається займатися», – написав він.