11 українських університетів увійшли до світового рейтингу

QS World University Rankings вважається одним з найбільш впливових глобальних рейтингів

До рейтингу університетів QS World University Rankings 2024 увійшли 11 українських університетів. QS World University Rankings – перелік найкращих університетів світу, складений на основі глобального дослідження вищих навчальних закладів світового значення за показником їхніх досягнень у галузі освіти й науки. Він розрахований за методикою британської консалтингової компанії Quacquarelli Symonds (QS) і вважається одним з найбільш впливових глобальних рейтингів.

У межах QS World University Rankings вищі навчальні заклади оцінюють за низкою основних критеріїв:

репутація в академічному середовищі

цитованість наукових публікацій представників університету

співвідношення кількості викладачів і студентів

результати працевлаштування

ставлення роботодавців до випускників

репутація випускників серед роботодавців

зв'язки з міжнародною науковою мережею

відносна чисельність іноземних викладачів і студентів

сталість - соціальний та екологічний вплив тощо

При цьому рейтинг відзначається відсутністю чіткої фіксованої позиції того чи іншого освітнього закладу - вона може змінюватися залежно від оцінки різних критеріїв.

Найкращі українські виші на світовому рівні

Згідно з QS World University Rankings, найкращими вузами України навіть на тлі повномасштабної війни можна вважати такі освітні заклади:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка - позиція 681-690 (на 30 балів менше, ніж у 2023 році)

- позиція 681-690 (на 30 балів менше, ніж у 2023 році) Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна - позиція 691-700 (на 150 балів менше, ніж у 2023 році)

- позиція 691-700 (на 150 балів менше, ніж у 2023 році) Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» - позиція 731-740 (на 30 балів менше, ніж у 2023 році)

- позиція 731-740 (на 30 балів менше, ніж у 2023 році) Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» - позиція 901-950 (на 250 балів менше, ніж у 2023 році)

- позиція 901-950 (на 250 балів менше, ніж у 2023 році) Національний університет «Львівська політехніка» - позиція 951-1000 (на 150 балів менше, ніж у 2023 році)

- позиція 951-1000 (на 150 балів менше, ніж у 2023 році) Сумський державний університет - позиція 951-1000 (на 150 балів менше, ніж у 2023 році)

- позиція 951-1000 (на 150 балів менше, ніж у 2023 році) Національний університет «Києво-Могилянська академія» - позиція 1001-1200 (без змін)

- позиція 1001-1200 (без змін) Одеський національний університет імені І. І. Мечникова - позиція 1001-1200 (без змін)

- позиція 1001-1200 (без змін) Львівський національний університет імені Івана Франка - позиція 1201-1400 (на 200 балів менше, ніж у 2023 році)

- позиція 1201-1400 (на 200 балів менше, ніж у 2023 році) Харківський національний університет радіоелектроніки - позиція 1201-1400 (на 200 балів менше, ніж у 2023 році)

- позиція 1201-1400 (на 200 балів менше, ніж у 2023 році) Національний університет біоресурсів і природокористування України - позиція 1201-1400 (без змін)

Раніше повідомлялося, що Національний авіаційний університет вперше очолила жінка. Виконувачкою обов’язків ректора Національного авіаційного університету (НАУ) стала депутатка Київської міської ради від партії «Слуга народу» Ксенія Семенова.

Як зазначила нова очільниця НАУ, це вперше, коли таке рішення Міністерство освіти і науки приймає на основі рекомендації Наглядової ради.

«Я, вважайте, спадкова освітянка, знаю, що таке атмосфера наукового пошуку з дитинства, і що таке ГВФ теж знаю з дошкільного віку. Але я не людина цієї системи. Я не розумію цінності формальних титулів, за якими нічого не стоїть, жорсткої ієрархії, статусності, недоречної бюрократії, приписування в статті авторів, які нічого не писали, плагіату», – написала депутатка.

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До слова, у застосунку «Дія» відтепер є всі освітні документи, такі як шкільний атестат, диплом бакалавра чи магістра та інші. Міністр цифрової трансформації додав, що для появи документів у застосунку потрібно оновити «Дію», і всі дипломи одразу підтягнуться автоматично. Звісно, за умови наявності в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.