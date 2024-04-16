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11 українських університетів увійшли до світового рейтингу

Ірина Міллер
glavcom.ua
11 українських університетів увійшли до світового рейтингу
У межах QS World University Rankings вищі навчальні заклади оцінюють за низкою основних критеріїв
фото з відкритих джерел

QS World University Rankings вважається одним з найбільш впливових глобальних рейтингів

До рейтингу університетів QS World University Rankings 2024 увійшли 11 українських університетів. QS World University Rankings – перелік найкращих університетів світу, складений на основі глобального дослідження вищих навчальних закладів світового значення за показником їхніх досягнень у галузі освіти й науки. Він розрахований за методикою британської консалтингової компанії Quacquarelli Symonds (QS) і вважається одним з найбільш впливових глобальних рейтингів.

У межах QS World University Rankings вищі навчальні заклади оцінюють за низкою основних критеріїв:

  • репутація в академічному середовищі
  • цитованість наукових публікацій представників університету
  • співвідношення кількості викладачів і студентів
  • результати працевлаштування
  • ставлення роботодавців до випускників
  • репутація випускників серед роботодавців
  • зв'язки з міжнародною науковою мережею
  • відносна чисельність іноземних викладачів і студентів
  • сталість - соціальний та екологічний вплив тощо

При цьому рейтинг відзначається відсутністю чіткої фіксованої позиції того чи іншого освітнього закладу - вона може змінюватися залежно від оцінки різних критеріїв.

Найкращі українські виші на світовому рівні

Згідно з QS World University Rankings, найкращими вузами України навіть на тлі повномасштабної війни можна вважати такі освітні заклади:

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка - позиція 681-690 (на 30 балів менше, ніж у 2023 році)
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна - позиція 691-700 (на 150 балів менше, ніж у 2023 році)
  • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» - позиція 731-740 (на 30 балів менше, ніж у 2023 році)
  • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» - позиція 901-950 (на 250 балів менше, ніж у 2023 році)
  • Національний університет «Львівська політехніка» - позиція 951-1000 (на 150 балів менше, ніж у 2023 році)
  • Сумський державний університет - позиція 951-1000 (на 150 балів менше, ніж у 2023 році)
  • Національний університет «Києво-Могилянська академія» - позиція 1001-1200 (без змін)
  • Одеський національний університет імені І. І. Мечникова - позиція 1001-1200 (без змін)
  • Львівський національний університет імені Івана Франка - позиція 1201-1400 (на 200 балів менше, ніж у 2023 році)
  • Харківський національний університет радіоелектроніки - позиція 1201-1400 (на 200 балів менше, ніж у 2023 році)
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України - позиція 1201-1400 (без змін) 

Раніше повідомлялося, що Національний авіаційний університет вперше очолила жінка. Виконувачкою обов’язків ректора Національного авіаційного університету (НАУ) стала депутатка Київської міської ради від партії «Слуга народу» Ксенія Семенова. 

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Як зазначила нова очільниця НАУ, це вперше, коли таке рішення Міністерство освіти і науки приймає на основі рекомендації Наглядової ради.

«Я, вважайте, спадкова освітянка, знаю, що таке атмосфера наукового пошуку з дитинства, і що таке ГВФ теж знаю з дошкільного віку. Але я не людина цієї системи. Я не розумію цінності формальних титулів, за якими нічого не стоїть, жорсткої ієрархії, статусності, недоречної бюрократії, приписування в статті авторів, які нічого не писали, плагіату», – написала депутатка.

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До слова, у застосунку «Дія» відтепер є всі освітні документи, такі як шкільний атестат, диплом бакалавра чи магістра та інші. Міністр цифрової трансформації додав, що для появи документів у застосунку потрібно оновити «Дію», і всі дипломи одразу підтягнуться автоматично. Звісно, за умови наявності в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. 

Теги: Міністерство освіти і науки освітня реформа освіта університет рейтинг

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