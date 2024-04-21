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Два гелікоптери ВМС Японії розбилися у Тихому океані

Наталія Порощук
glavcom.ua
Два гелікоптери ВМС Японії розбилися у Тихому океані
20 квітня було втрачено зв’язок із двома вертольотами ВМС Японії SH-60K
фото: AP Photo/Emily Wang

Одного з восьми членів екіпажу витягли з води, інших сімох – рятувальники все ще шукають

Два гелікоптери Військово-морських сил (ВМС) Японії з вісьмома членами екіпажу розбилися в Тихому океані на південь від Токіо, під час нічних навчань. Про це повідомляє AP.

Міністр оборони Мінору Кіхара повідомив журналістам, що два вертольоти SH-60K, що належали Морським силам самооборони і перевозили по чотири члени екіпажу кожний, втратили зв’язок увечері в суботу, 20 квітня, поблизу острова Торісіма в Тихому океані приблизно за 600 кілометрів на південь від Токіо.

Одного з восьми членів екіпажу витягли з води, але про його або її стан невідомо. Інших сімох працівників рятувальники все ще шукають.

Причина аварії невідома, сказав Кіхара, додавши, що влада надає пріоритет рятувальній операції.

За словами Кіхари, двомоторні багатофункціональні гелікоптери, розроблені Ігорем Сікорським і відомі як Seahawk, проводили нічні протичовнові тренування. Один втратив зв’язок о 10:38 вечора (13:38 за Гринвічем) після надсилання екстреного сигналу. Інший втратив зв'язок приблизно через 25 хвилин.

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Теги: Японія ВМС гелікоптер

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