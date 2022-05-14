Автоматична фіксація порушень ПДР повертається: де запрацюють камери

Із початку війни були вимкнені камери автоматичної фіксації здебільшого із стратегічною метою, зараз вони повертаються

Запрацюють 128 камер, які розташовані у 20 містах та 10 областях

Система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху повертається до роботи. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

За його словами, із 16 травня на автомобільних дорогах міст Київ, Біла Церква, Вінниця, Кривий Ріг, Суми, Житомир, Хуст, Мукачево, Івано-Франківськ, Полтава, Тернопіль, Хмельницький, Кропивницький, Одеса, Кременчук, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Луцьк, Львів та Київської, Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської областей запрацюють прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Наразі запрацюють 128 камер, які розташовані у 20 містах та 10 областях. У коментарях до своєї публікації Олексій Білошицький також надав перелік адрес, де розташовано прилади.

«Із початку війни були вимкнені камери автоматичної фіксації здебільшого із стратегічною метою. Але в час війни не варто забувати про безпеку дорожнього руху, адже недотримання ПДР також продовжує щодня вбивати наших громадян. А перевищення швидкості залишається однією з основних причин ДТП з травмованими та загиблими», – зауважив Олексій Білошицький.

Раніше Кабмін змінив процедуру здачі іспитів та отримання посвідчень водія. Постанова уряду «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України щодо теоретичної та практичної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів» встановлює новий порядок.

Варто також попередити, що хакери підробили сайти сервісцентрів МВС й крали дані водійських посвідчень. Зловмисники створили фейкові сайти, подібні до сервісного центру МВС, й виманювали дані водійських посвідчень українців.