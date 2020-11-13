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    ВООЗ уточнив, коли Україна отримає вакцину від Covid-19

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    Компанії&nbsp;Pfizer та BioNTech заявили, що&nbsp;їхня вакцина&nbsp;продемонструвала ефективність - ВООЗ уточнив, коли Україна отримає вакцину від Covid-19
    Компанії Pfizer та BioNTech заявили, що їхня вакцина продемонструвала ефективність

    Україна може розраховувати на виділення до 8,34 млн доз вакцини

    Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує, що першу партію успішно випробуваної і зареєстрованої вакцини від коронавірусу Covid-19 Україна зможе отримати в другому кварталі 2021 року.

    Про це заявив глава офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт, передає Deutche Welle.

    За його словами, Україна отримає вакцину в рамках Фонду глобального доступу до вакцин Covid-19 (COVAX), який був створений Глобальним альянсом з вакцин та імунізації (GAVI), ВООЗ і декількома урядами.

    «Як ми знаємо, уряд України вже висловило зацікавленість бути частиною механізму COVAX і зараз працює над національними документами, щоб задовольнити всі вимоги... Україна також зараз вирішує питання про визначення груп ризику, яких слід вакцинувати першими», - повідомив Хабіхт.

    Він не уточнив, чи йде мова про майбутню вакцину від коронавірусу, яку розробила і випробовує німецька компанія BioNTech разом з американською Pfizer, або про якийсь інший. Замість цього він зазначив, що кожна країна буде отримувати майбутню вакцину в кількості, що дорівнює 20% від чисельності населення.

    На думку ВООЗ це «справедливий розподіл», щоб дотримуватися принципу рівності на першому етапі кампанії вакцинації від Covid-19.

    «Транш, який покриває 20% населення країни, швидше за все, буде розподілений серед дорослих з високим ризиком, як, наприклад, літніх людей та осіб, які страждають захворюваннями», - зазначив глава офісу ВООЗ в Україні.

    За його словами, Україна може розраховувати на виділення до 8,34 млн доз вакцини до кінця 2021 року що складе 20% від наявного в країні населення, згідно з даними Державної служби статистики України.

    «Вакцина буде поставлятися траншами. І перший транш буде в кількості, що дорівнює 3% населення, а це близько 1,25 мільйона доз. Вони, за попередніми припущеннями, можуть бути доступні в країні в другому кварталі наступного року», - сказав Хабіхт.

    Хабіхт підкреслює, що остаточні умови і повний пакет підтримки будуть доступні після затвердження радою GAVI.

    «Україні потрібно буде офіційно подати заявку на цю підтримку відповідно до уніфікованих умов і процедурами, які будуть затверджені для всіх 92 країн з низьким і середнім рівнем доходу», - підсумував представник ВООЗ.

    Між іншим, глава уряду Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що в країні усім громадянам безкоштовно нададуть вакцину від коронавірусу, коли вона стане доступною.

    До слова, у ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

    Нагадаємо, що  9 листопада компанії Pfizer та BioNTech (зі США та ФРН відповідно) оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Євросоюз одразу ж заявив про намір закупити 300 мільйонів доз цієї вакцини. Також ВООЗ покладає великі надії на Covid-вакцину Pfizer. 

    Станом на ранок 12 листопада у світі на Covid-19 вже захворіло майже 52,5 млн людей.

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    Теги: медицина лікар Україна хвороби щеплення вакцинація ВООЗ
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