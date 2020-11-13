ВООЗ уточнив, коли Україна отримає вакцину від Covid-19

Україна може розраховувати на виділення до 8,34 млн доз вакцини

Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує, що першу партію успішно випробуваної і зареєстрованої вакцини від коронавірусу Covid-19 Україна зможе отримати в другому кварталі 2021 року.

Про це заявив глава офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт, передає Deutche Welle.

За його словами, Україна отримає вакцину в рамках Фонду глобального доступу до вакцин Covid-19 (COVAX), який був створений Глобальним альянсом з вакцин та імунізації (GAVI), ВООЗ і декількома урядами.

«Як ми знаємо, уряд України вже висловило зацікавленість бути частиною механізму COVAX і зараз працює над національними документами, щоб задовольнити всі вимоги... Україна також зараз вирішує питання про визначення груп ризику, яких слід вакцинувати першими», - повідомив Хабіхт.

Він не уточнив, чи йде мова про майбутню вакцину від коронавірусу, яку розробила і випробовує німецька компанія BioNTech разом з американською Pfizer, або про якийсь інший. Замість цього він зазначив, що кожна країна буде отримувати майбутню вакцину в кількості, що дорівнює 20% від чисельності населення.

На думку ВООЗ це «справедливий розподіл», щоб дотримуватися принципу рівності на першому етапі кампанії вакцинації від Covid-19.

«Транш, який покриває 20% населення країни, швидше за все, буде розподілений серед дорослих з високим ризиком, як, наприклад, літніх людей та осіб, які страждають захворюваннями», - зазначив глава офісу ВООЗ в Україні.

За його словами, Україна може розраховувати на виділення до 8,34 млн доз вакцини до кінця 2021 року що складе 20% від наявного в країні населення, згідно з даними Державної служби статистики України.

«Вакцина буде поставлятися траншами. І перший транш буде в кількості, що дорівнює 3% населення, а це близько 1,25 мільйона доз. Вони, за попередніми припущеннями, можуть бути доступні в країні в другому кварталі наступного року», - сказав Хабіхт.

Хабіхт підкреслює, що остаточні умови і повний пакет підтримки будуть доступні після затвердження радою GAVI.

«Україні потрібно буде офіційно подати заявку на цю підтримку відповідно до уніфікованих умов і процедурами, які будуть затверджені для всіх 92 країн з низьким і середнім рівнем доходу», - підсумував представник ВООЗ.

Між іншим, глава уряду Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що в країні усім громадянам безкоштовно нададуть вакцину від коронавірусу, коли вона стане доступною.

До слова, у ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

Нагадаємо, що 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech (зі США та ФРН відповідно) оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Євросоюз одразу ж заявив про намір закупити 300 мільйонів доз цієї вакцини. Також ВООЗ покладає великі надії на Covid-вакцину Pfizer.

Станом на ранок 12 листопада у світі на Covid-19 вже захворіло майже 52,5 млн людей.