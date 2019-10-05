У Мінветеранів планують спростити для дітей правила перетину лінії розмежування



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З 29 жовтня буде змінено порядок перетину лінії розмежування на Донбасі

Незабаром батьки можуть перетинати пункт пропуску з дітьми при наявності ID картки, а діти , які не досягнули 14-ти років мають мати закордонний паспорт

У Міністерстві у справах ветеранів хочуть спростити механізм оформлення документів для дітей, які перетинають лінію розмежування з тимчасово окупованими територіями.

Про глава відомства Оксана Коляда повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Міністр відзначила, що зараз в центрі уваги питання по постанові №815. Мова іде про перетин лінії розмежування фізичними особами.

«У нас склалась колізія, коли зрозуміла мотивація захисту прав дитини обернулась суттєвими ускладненнями для громадян України. Простою мовою, з 29 жовтня батьки можуть перетинати пункт пропуску з дітьми при наявності ID картки, а діти , які не досягнули 14-ти років мають мати закордонний паспорт», - зазначила вона.

«Одразу ж скажу – я розумію масштаб проблеми. Це загрожує суттєвими ускладненнями для родин – час, гроші, можливості. Оформлення одного документу триває до 30 днів, і коштує майже 700 гривень. Попереду осінні канікули. Рівень колапсу державних сервісних центрів у прифронтовій зоні можна буде тільки уявити.

У зв’язку з цим, я ініціюватиму відтермінування введення в дію цієї норми, з одночасним спрощенням механізму оформлення документів для дітей з тимчасово окупованих територій», - написала Коляда.

Міністр також додала, що зустрічалась з головою Міграційної служби Максимом Соколюком у Верховній Раді під час презентації Програми діяльності уряду, обговорили це питання з Арсеном Аваковим.

«Ми знайшли порозуміння. Направляємо офіційний лист на міністра внутрішніх справ з ініціативою відтермінувати вступ в силу цієї норми», - додала вона.

Як відомо, на Донбасі з 29 жовтня почне діяти новий порядок перетину лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях.