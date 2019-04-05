Ще чотири облгази Фірташа оштрафували через завищені платіжки



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Кожне підприємство оштрафували на 850 тисяч гривень

Внаслідок позапланових перевірок Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, (НКРЕКП) наклала штраф за донарахування обсягів споживання газу в платіжках на чотирьох операторів газорозподільних мереж у загальній сумі 3,4 млн грн. Про це пише УНІАН.

Таке рішення регулятор прийняв на засіданні сьогодні.

Рішення регулятора стосується компаній «Миколаївгаз», «Харківміськгаз», «Сумигаз» і«Дніпрогаз», що входять до групи «Регіональна газова компанія» (належить бізнесменові Дмитру Фірташу), при цьому штрафні санкції для кожного оператора ГРС склали 850 000 грн, що є максимальною сумою фінансового покарання в цьому разі. Регулятор наклав штраф за порушення ліцензійних умов у частині приведення обсягів використаного природного газу побутовими споживачами до стандартних умов, що призвело до додаткових нарахувань у платіжках споживачів. НКРЕКП зобов'язала компанії провести перерахунки тим конкретним споживачам, за якими проводилась перевірка, а також зробити перерахунок додаткових нарахувань за весь період, починаючи з жовтня 2018 року, по всім споживачам, якими здійснювалися такі донарахування, до 26 квітня 2019 року.

Згідно з рішенням, регулятор направить звернення до Антимонопольного комітету (АМКУ) для проведення розслідування про зловживання монопольним становищем зазначеної компанією.

Крім того, під час планової перевірки оператора ГРС «Дніпрогаз» були виявлені інші порушення, за які регулятор додатково оштрафував компанію ще на 850 000 грн. Серед таких порушень, зокрема, неустановка газових лічильників для 22% своїх споживачів. Нацкомісія зобов'язала облгаз зайнятися установкою нових і повіркою прострочених лічильників. Таким чином компанія «Дніпрогаз» була оштрафована на суму 1,6 млн грн.

НКРЕКП вирішила провести позапланові перевірки 20 операторів газорозподільчих систем, які контролюються бізнесменом Дмитром Фірташем.

Комісія за результатами перевірок вже оштрафувала компанії «Вінницягаз», «Волиньгаз», «Київоблгаз», «Хмельницькгаз», «Закарпатгаз», «Івано-Франківськгаз», «Харківгаз», «Запоріжгаз», «Львівгаз», «Чернігівгаз», «Чернівцігаз» і «Житомиргаз» на 850 тис. грн кожну і зобов'язала їх провести перерахунок обсягів споживання газу для побутових споживачів.

У той же час представники облгазів під час засідання комісії заявили, що не згодні з позицією НКРЕКП і будуть оскаржувати рішення в судах.