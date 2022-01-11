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    Європарламент після смерті президента визначився з датою обрання його наступника

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    11 грудня у віці 65 років&nbsp;помер глава Європейського парламенту&nbsp;Давід Сассолі - Європарламент після смерті президента визначився з датою обрання його наступника
    11 грудня у віці 65 років помер глава Європейського парламенту Давід Сассолі
    фото з відкритих джерел

    Згідно з регламентом, тимчасове управління Європарламентом забезпечуватиметься першим віцепрезидентом

    Сьогодні, 11 грудня, у віці 65 років помер президент Європейського парламенту Давід Сассолі, а нового голову оберуть вже 18 січня. Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

    Згідно з регламентом, тимчасове управління Європарламентом забезпечуватиметься першим віцепрезидентом.

    Вибори нового голови відбудуться вже 18 січня під час пленарного засідання у Страсбурзі.

    Цього ж тижня у Європарламенті оберуть віцепрезидентів й квесторів.

    Як відомо, Давід Сассолі помер після «серйозного ускладнення» у роботі його імунної системи о 1:15 ранку 11 січня в Авіано, Італія, куди його госпіталізували.

    Політик перебував у лікарні з 26 грудня через серйозне ускладнення, пов'язане з дисфункцією імунної системи, і всю його офіційну діяльність було скасовано.

    Сассолі, що пішов з життя, було 65 років. Його було обрано на посаду спікера Європарламенту в 2019 році, отримавши 345 голосів із 667 голосів. Термін його мандата спливав у січні.

    У минулому він працював як тележурналіст, а з 2009 року був депутатом Європарламенту.

    У вересні 2021 року президента Європарламенту госпіталізували з пневмонією.

    У литсопаді повідомлялося, що пневмонія президента Європейського парламенту Давіда Сассолі викликана «хворобою легіонерів».

    Зазначимо, що «хвороба легіонерів» у деяких випадках може призводити до смерті та переноситься через великі водопровідні системи.

    Теги: ЄС вибори Європарламент кадрові зміни Італія смерть президент
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    Європарламент після смерті президента визначився з датою обрання його наступника