11 грудня у віці 65 років

11 грудня у віці 65 років помер глава Європейського парламенту Давід Сассолі

Згідно з регламентом, тимчасове управління Європарламентом забезпечуватиметься першим віцепрезидентом

Сьогодні, 11 грудня, у віці 65 років помер президент Європейського парламенту Давід Сассолі, а нового голову оберуть вже 18 січня. Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

Згідно з регламентом, тимчасове управління Європарламентом забезпечуватиметься першим віцепрезидентом.

Вибори нового голови відбудуться вже 18 січня під час пленарного засідання у Страсбурзі.

Цього ж тижня у Європарламенті оберуть віцепрезидентів й квесторів.

Як відомо, Давід Сассолі помер після «серйозного ускладнення» у роботі його імунної системи о 1:15 ранку 11 січня в Авіано, Італія, куди його госпіталізували.

Політик перебував у лікарні з 26 грудня через серйозне ускладнення, пов'язане з дисфункцією імунної системи, і всю його офіційну діяльність було скасовано.

Сассолі, що пішов з життя, було 65 років. Його було обрано на посаду спікера Європарламенту в 2019 році, отримавши 345 голосів із 667 голосів. Термін його мандата спливав у січні.

У минулому він працював як тележурналіст, а з 2009 року був депутатом Європарламенту.

У вересні 2021 року президента Європарламенту госпіталізували з пневмонією.

У литсопаді повідомлялося, що пневмонія президента Європейського парламенту Давіда Сассолі викликана «хворобою легіонерів».

Зазначимо, що «хвороба легіонерів» у деяких випадках може призводити до смерті та переноситься через великі водопровідні системи.