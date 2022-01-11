Захарова вирішили повчити євродепутата через фразу, що Росія «отримає по яйцях»

Марія Захарова, коментуючи слова про те, що РФ може «отримати по яйцях», заявила, що «Росія – жіночого роду»

Речниця МЗС Росії вважає, що польський політик «став жертвою концепції гендерної різноманітності»

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова, коментуючи слова ексголови МЗС Польщі, євродепутата Радослава Сікорського про те, що РФ може «отримати по яйцях», заявила, що «Росія – жіночого роду». Про це Захарова написала у Facebook.

«Росія – жіночого роду. Мабуть, Сікорський став жертвою концепції гендерної різноманітності», – заявила представниця МЗС РФ.

Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ Польщі, депутат Європарламенту Радослав Сікорський відповів на заяву очільника МЗС Росії Сергія Лаврова про те, що діяльність НАТО спрямована на захоплення територій, що осиротіли внаслідок розпаду Організації Варшавського договору і Радянського Союзу. Сікорський назвав Російську Федерацію «серійним ґвалтівником».

Раніше посольство РФ у Великій Британії опублікувало думку Лаврова про те, що «НАТО стало суто геополітичним проєктом, спрямованим на захоплення територій, що осиротіли внаслідок розпаду Організації Варшавського договору і Радянського Союзу».

«Усвідомте, російське посольство, раз і назавжди, мовою, яку ви можете зрозуміти. Ми не осиротіли, тому що ви не були нашим татком. Швидше серійним ґвалтівником. Ось чому за вами не сумують. А якщо спробуєте ще раз, отримаєте по яйцях», – відповів Сікорський.

До слова, Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги.

Також нагадаємо, що експосол США в Україні Вільям Тейлор пояснив, у якому випадку Путін може вдатися до вторгення в Україну. На думку дипломата, Путін сподівається без вторгнення досягти своєї політичної мети – домінування над Україною і повернення її назад, до того, що він вважає «русским миром».

Водночаас Пентагон заявляє, що Росія не скорочує війська біля українських кордонів.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що організація не піде на компроміси з Російською Федерацією стосовно майбутнього членства інших країн. Крім того, Столтенберг закликав Росію до деескалації.

Раніше Столтенберг розповів, про що говоритимуть на Раді НАТО – Росія, яка пройде 12 січня.

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