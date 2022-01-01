ЄС відклав обов’язкову оплату за дозвіл на поїздки по безвізу

Система ETIAS, за якою мандрівники з безвізових країн мають платити збір у 7 євро, запрацює у кінці 2022 року

Євросоюз відклав на завершення 2022 запуск системи ETIAS, за якою мандрівники з безвізових країн мають платити збір у 7 євро раз на три роки для авторизації своїх поїздок, що означає, що ця оплата не стане обов’язковою для громадян України до 2023 року. Про це повідомляє «Європейська правда».

Після запуску та після перехідного періоду в’їзд українців до ЄС за біометричним паспортом буде можливий лише у разі попередньої реєстрації (авторизації) у новій системі. Авторизація буде платною (коштуватиме 7 євро) та діятиме 3 роки, під час яких повторна реєстрація для поїздок не потрібна.

У ЄС підкреслюють, що реєстрація не є аналогом візи, оскільки не потребує підтвердження мети в’їзду чи надання супровідних документів (підтвердження доходів, статусу тощо). Крім того, заявка не потребує відвідування візового центру, здійснюється онлайн, а у переважній більшості випадків авторизація буде надана автоматично, протягом лічених секунд або хвилин. Йдеться про заповнення анкети-опитувальника. Єврокомісія оцінює час, потрібний для першого заповнення анкети, у 20 хвилин.

Дані, що їх нададуть мандрівники, будуть звірятися із даними у базах ЄС для перевірки того, чи не перевищила особа час перебування в ЄС, чи не вчиняла злочинів на території ЄС, чи не має інших специфічних заборон на в’їзд тощо.

Як відомо, Євросоюз ще у 2016 ухвалив принципове рішення про зміну порядку пропуску через кордон громадян тих держав, які мають право безвізового в’їзду до ЄС. У 2018 Європарламент затвердив законодавство, що встановлювало параметри нової системи, що отримала назву ETIAS (European Travel Information and Authorisation System).

Терміни запуску системи кілька разів переносили, у тому числі – через потребу у додатковому фінансуванні та у технічному законодавстві, яке зрештою ухвалили лише у 2021 році. Тоді в Брюсселі очікували, що систему ETIAS можна буде запустити з початку 2022 року, але дати знову довелося перенести.

Ані 1 січня, ані на початку року ETIAS не буде доступний. Втім, у профільній агенції не мають намір відкладати його запуск на наступний рік. Є політичне рішення про те, що система має технічно працювати у 2022 році, заявляють в профільній агенції ЄС, відзначаючи, втім, що дотримання цього дедлайну буде «викликом».

Наразі у «єдиному програмному документі на 2022-2024 роки» агенції EU-LISA, встановлений плановий термін запуску ETIAS на грудень 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія розробила нові рекомендації стосовно подорожей до країн ЄС. Згідно з ними вакцинованим мандрівникам з будь-яких третіх країн буде дозволятися в'їзд в країни Європейського союзу.