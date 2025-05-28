Imagine Dragons з українським прапором: Ден Рейнольдс знов вразив фанатів у Мілані

Imagine Dragons знову висловили підтримку Україні під час концерту в Мілані

Всесвітньо відомий американський рок-гурт Imagine Dragons під час свого нещодавнього виступу в Мілані, Італія, вкотре продемонстрував свою солідарність з Україною. Лідер колективу Ден Рейнольдс підняв український прапор просто на сцені. Про це повідомляє «Главком».

Зворушливий момент стався під час виконання хіта «Believer». Рейнольдс взяв український прапор і пройшовся з ним по сцені, чим викликав гучні оплески та підтримку фанатів.

Imagine Dragons відомі своєю активною позицією та незмінною підтримкою України з початку повномасштабного вторгнення. Гурт неодноразово висловлював свою солідарність на концертах та в соціальних мережах, використовуючи свою платформу для привернення уваги до подій в Україні.

Окрім демонстрації прапорів на виступах, музиканти активно співпрацюють з благодійними організаціями, що надають допомогу Україні. Зокрема, вони є амбасадорами фандрейзингової платформи United24, яка збирає кошти на підтримку України за різними напрямами — від медичної допомоги до відбудови інфраструктури. Гурт неодноразово закликав своїх прихильників донатити та поширювати інформацію про потреби України, підкреслюючи важливість міжнародної солідарності у ці важкі часи.

Нагадаємо, гурт Imagine Dragons у 2023 році представив кліп, знятий на пісню Crushed. У відео показано 14-річного Сашка, село якого знаходилося під російською окупацією протягом п'яти місяців, а тепер «у ньому нічого не залишилося». Саші вдалося вижити під час бомбардувань, оскільки він переховувався у сховищі, а його сусіди не вижили. У створенні кліпу використали кадри, які зняли в Україні під час повномасштабного вторгнення.

Водночас учасники гурту Imagine Dragons є амбасадорами кампанії United24. Вони допомагають збирати гроші на підтримку українців, які постраждали від російської агресії.