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Франція розгорне виробництво дронів для ЗСУ в Україні

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Франція розгорне виробництво дронів для ЗСУ в Україні
В Україні буде створено виробничу лінію для випуску дронів
колаж: glavcom.ua

Франція розгорне виробництво дронів для ЗСУ в Україні: новий етап військової співпраці

Французькі автомобільні та оборонні компанії планують налагодити виробництво безпілотників безпосередньо на території України. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, зазначивши, що йдеться про новий формат співпраці, який він назвав «абсолютно безпрограшним партнерством» з Києвом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Monde.

За словами Лекорню, один із французьких автовиробників (назва якого не уточнюється) об’єднає зусилля з компанією з оборонного сектору малого чи середнього бізнесу. Разом вони створять виробничу лінію для випуску дронів в Україні.

«Я не називаю назву компанії, оскільки це її право зробити таку заяву. Але партнерство вже на етапі реалізації», – зазначив міністр.

Лекорню не уточнив типи дронів, які виготовлятимуться, але підтвердив, що вони будуть призначені насамперед для українських військових. Водночас частина дронів піде й на потреби французької армії для проведення навчань, які враховують реалії сучасної війни.

«Ми не будемо відправляти французів працювати в Україну. Це не потрібно – українці мають фантастичну здатність не лише створювати дрони, а й формувати нову військову доктрину їхнього застосування», – підкреслив Лекорню.

Україна активно розвиває напрямок безпілотних систем. До 2025 року планується задіяти понад 4,5 млн дронів, які, за оцінками Генштабу, вже зараз відповідають за понад 70% знищеної техніки противника на передовій.

Натомість французька армія наразі лише надолужує відставання в цій сфері. У її розпорядженні – лише кілька тисяч безпілотників, однак попит на тактичні БПЛА постійно зростає.

Нагадаємо, у п’ятницю, 6 червня, президент США Дональд Трамп підписав три виконавчі укази, спрямовані на зміцнення національної безпеки в повітряному просторі та стимулювання розвитку нових технологій у сфері авіації. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на Білий дім, передає «Главком».

Як зазначається, документи охоплюють кілька ключових ініціатив: Трамп прагне дозволити повсякденне використання дронів за межами прямої видимості операторів – що є важливим кроком до запуску комерційної доставки за допомогою безпілотників. Крім того, президент розпорядився збільшити виробництво електричних літаків вертикального зльоту та посадки (аеротаксі), а також сприяти розробці надзвукових комерційних літаків.

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Теги: Франція Україна безпілотник

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