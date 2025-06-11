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Новий президент Румунії вперше відвідає Україну: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Новий президент Румунії вперше відвідає Україну: деталі
В адміністрації румунського президента зазначили, що Дан підтвердить зобов'язання Румунії продовжувати підтримувати Україну на всіх рівнях
фото: reuters

Під час своєї поїздки до Одеси президент Нікушор Дан також візьме участь у тристоронній зустрічі Румунія-Молдова-Україна

Новий президент Румунії Нікушор Дан, який очолив країну наприкінці травня, вперше відвідає Україну 11 червня. Він візьме участь у саміті в Одесі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіс президента Румунії.

Так, сьогодні Нікушор Дан приїде до Одеси, де візьме участь у четвертому саміті Україна – Південно-Східна Європа. Саміт очолюватиме президент України Володимир Зеленський. Формат Україна – Південно-Східна Європа було започатковано у 2023 році як регіональна платформа для підтримки України, а також для спільної боротьби зі складними наслідками війни.

В адміністрації румунського президента зазначили, що Дан підтвердить зобов'язання Румунії продовжувати підтримувати Україну на всіх рівнях, а також долучатися до зусиль для миру і відбудови України після війни.

«Під час своєї поїздки до Одеси президент Нікушор Дан також візьме участь у тристоронній зустрічі Румунія-Молдова-Україна, під час якої він обговорить зі своїми колегами найважливіші проєкти взаємоз'єднання, зокрема енергетичну інфраструктуру, процес вступу до ЄС та співпрацю у забезпеченні безпеки», – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що президент Сербії Александар Вучич у середу, 11 червня, прибуде до України з одноденним візитом. Як передає «Главком», про це повідомили в офісі сербського лідера. Це буде перший візит Вучича в Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Як відомо, новий президент Румунії Нікушор Дан незабаром здійснить візит в Україну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Вільнюсі, передає кореспондент «Главкома».

«У мене була перша зустріч з президентом Румунії (на саміті «Бухарестської дев’ятки» та нордичних країн у Вільнюсі, – «Главком»), з новим президентом Румунії. Румунія буде за політики нового президента підтримувати Україну, як найближчого члена і ЄС і НАТО. Ми домовились, що президент приїде до нас. Я думаю, його приїзд буде найближчим часом влітку», – заявив президент.

Нагадаємо, що 26 травня Нікушор Дан офіційно вступив на посаду президента Румунії. Він склав присягу та виголосив свою першу промову на посаді, окресливши основні напрямки та пріоритети на найближчі роки.

Як повідомлялося, мер Бухареста та політик з проєвропейським курсом Нікушор Дан здобув перемогу у другому турі президентських виборів у Румунії. Дан отримав понад 54% голосів. Його суперник, ультраправий націоналіст Джордж Сіміон, набрав близько 46%. Явка виборців склала приблизно 65%, що є найвищим показником з 1996 року.

Теги: Одеса Україна Нікушор Дан

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