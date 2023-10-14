Ліквідація чи відставка: у Кремлі розглядають декілька сценаріїв усунення Кадирова

Кому могли бути вигідні чутки про хворобу і смерть Кадирова – хто їх поширював і поширює, і яка їхня мета?

Очільник Чечні Рамзан Кадиров знову опинився у центрі уваги через можливі проблеми зі здоровʼям.

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Днями, у Головному управлінні розвідки Міноборони України пояснили, чому Рамзан Кадиров досі живий, незважаючи на свої ж заяви про «дуже важкий стан» глави Чечні.

«Цей стан важкий у нього періодично відбувається. Він лікувався в Арабських еміратах. Багато лікувався і на території Росії (у тому числі в Москві).

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Примітно, що Кремль офіційно не коментував інформацію української розвідки про важкий стан Кадирова. Натомість у соціальних мережах і на ютуб чисельні «есперти» з числа «хороших русских» масово почали поширювати інформацію щодо критичного стану здоровʼя Кадирова і навіть його смерть.

На тлі чих чуток 17 вересня у соцмережах підконтрольного Кремлю глави Чечні вперше за два тижні з'явилося особисте відео самого Кадирова. На відео Кадиров спростовує інформацію ГУР МОУ і «експертів» про важкий стан свого здоровʼя.

Кому це вигідно?

Кому могли бути вигідні чутки про хворобу і смерть Кадирова – хто їх поширював і поширює, і яка їхня мета? У першу чергу – самому Кадирову. Російський диктатор поставив руба питання ліквідації всіх приватних військових компаній на території Російської Федерації, в тому числі сформованих за національною ознакою.

Йдеться про те, що так званий «марш справедливості» Пригожина був використаний російським диктатором для ліквідації всіх приватних військових компаній, у тому чи іншому вигляді (офіційно ПВК там заборонено) існуючих у рф. А їх, які підкоряються держкорпораціям, там вистачало. «Кишенькові армії» були у «Ростеху», «Роскосмосу», «Газпрому» (ПВК «Потік», «Факел» та ще парочка) і не тільки. Плюс – ПВК при міноборони. Всі вони діяли поза юридичним полем рф.

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До останнього часу у підпорядкуванні Кадирова за різними оцінками знаходилися від 30 до 45 тисяч особового складу, які фактично були не підпорядковані силовим структурам Російської Федерації, а керівництво над ними здійснювали особисто Кадиров та наближена до нього особа, Делімханов.

Відповідно, такий стан речей не міг задовольняти російського диктатора, бо саме в наявності приватних армій російська влада вбачає основну загрозу для свого існування на території Російської Федерації.

Досить примітний той факт, що 19 лютого 2023 року Кадиров заявив, що після можливої відставки він створить приватну військову компанію, яка, за його словами, буде конкурувати з ПВК «Вагнер». Робити подібні заяви на загал було великою і політичною, і військовою помилкою самого Кадирова. Бо робити подібні заяви – це, відповідно, підписати собі вирок.

Давайте подивимося на хронологію конфліктної ситуації навколо Кадирова. Тут варто згадати події, які відбувалися в травні, а саме заяви Пригожина щодо можливості виведення ПВК «Вагнер» з Бахмуту. Шостого травня Пригожин робить відповідні заяви, і дає зрозуміти, що хотів би бачити на місці ПВК «Вагнер» підрозділи, підпорядковані Кадирову. І вже сьомого числа Кадиров відповідає Пригожину у досить грубій формі, що, мовляв, Пригожину зателефонують і пояснять, куди і як він буде виходити. Кадиров не розрахував того моменту, що Пригожин – далеко не самостійна фігура, і, відповідно, за ним стоять такі персони, як наближені до Путіна Кирієнко і сім'я Ковальчуків, а сама структура ПВК «Вагнер» створювалася в тиші кабінетів ГРУ генштабу збройних сил Російської Федерації. Це була друга велика помилка Кадирова.

Відповідно, Пригожина тут використовують в якості інформаційного та військового тарану проти Кадирова. Але останньою краплею стають мусульманські марші по всій території Росії, які мають виключно показовий характер демонстрації сили. Так само, як і публічні заяви Кадирова з цього приводу. Більше того, лунають погрози з боку Кадирова на адресу російських медійних персон щодо заборони будівництва мечеті в Москві. Питання зависло в повітрі, але, як-то кажуть, ложечку забрали, а осад залишився. І залишився він у центральної влади, яка зрозуміла, що Кадиров намагається кадирізувати всю Росію, тобто впливати на політичні процеси не тільки в Чечні, а й на всій території РФ. А на тлі зростання мусульманського питання наявність озброєних формувань, підпорядкованих Кадирову (ще раз підкреслю, що за максимальною оцінкою це більше 40 тисяч, причому вишколених, оснащених) створювала відповідні питання щодо подальшої долі і самого Кадирова, і підпорядкованих йому підрозділів.

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А що ФСБ?

Російські спецслужби цікавить навіть не стільки Кадиров, скільки нейтралізація його приватної військової компанії. Того самого полку «Ахмат» та інших підрозділів.

І давайте далі подивимося на ті події, які відбувалися вже після виведення ПВК «Вагнер» з Бахмуту. 31 травня Пригожин записує відео, де говорить про те, що кадирівські загони можуть звільнити декілька населених пунктів на території Донецької області, але не взяти під контроль всю територію області, яка контролюється ЗСУ. Це знову викликає бурхливу реакцію як Кадирова, так і його найближчого оточення. Відео записують перші заступники Кадирова Даудов та Делімханов, де намагаються у принизливій формі спілкуватися з Пригожиним. Якою була відповідь? Жорсткою, з боку першого заступника Пригожина Уткіна, більш відомого на псевдо «Вагнер» або «Дев'ятий». Власне, з легкої руки Дмитра Уткіна ПВК і отримало назву «Вагнер». Уткін нагадав цим двом персонажам, що він знайомий з ними з першої і другої чеченських війн, і що тоді вони стояли по різні боки барикад. А також дає зрозуміти, що ПВК – не та організація, з якою можна розмовляти у подібних тональностях.

І тут починаються цікаві процеси – 12 червня підрозділи, підпорядковані Кадирову, укладають договори з міністерством оборони Російської Федерації. Я нагадаю, що 10 червня міністр оборони країни-окупанта Шойгу вийшов із заявою, що ним підписано розпорядження про те, що всі приватні військові компанії мають підписати прямі договори з міністерством оборони Російської Федерації. Тобто мова йде про те, що і «Ахмат», і інші підрозділи, підпорядковані безпосередньо Кадирову, позбавляють суб'єктності. Їх переводять під командування Міністерства оборони Російської Федерації, а відтак вони втрачають можливість впливати на процеси.

Примітно, що з цього часу в українських ЗМІ починає тиражуватись інформація про проблеми зі здоров'ям Кадирова, його отруєння та про ліквідацію його особистого лікаря. Причому варто говорити про те, що аналіз ситуації, яка дається на загал, дозволяє говорити, що подібний характер інформації розповсюджувався найближчим оточенням самого Кадирова. Причому з ліквідацією лікаря було декілька грубих помилок, але це окрема тема. Менше з тим, з липня місяця ми можемо говорити про початок інформаційної хвилі навколо можливої смерті Кадирова і, відповідно, чи то його отруєння, чи то ліквідації.

Нікого не хвилював той факт, що якщо немає інформації про похорон Кадирова, то інформація про його смерть не відповідала дійсності. Нагадаю конспірологам, що Кадиров все-таки син колишнього муфтія Чечні. Оскільки Коран суворо забороняє кремацію, мусульмани зобов’язані ховати своїх родичів і близьких на кладовищі. Причому зробити це рекомендується якомога швидше після смерті людини.

Звертаю увагу конспірологів на операцію російських спецслужб на прикладі самого батька Кадирова, якого підірвали на стадіоні, не рахуючи чисельних жертв серед цивільних осіб і, відповідно, найближчого оточення. Це була показова ліквідація, і Рамзан Кадиров прекрасно розуміє можливі сценарії. Тому і запущений механізм – він діє на випередження, щоб унеможливити сам факт своєї фізичної ліквідації. Це практика спецслужб: якщо відомо про якісь деталі спецоперації, а тим більше про так званий активний характер операції, то оприлюднення інформації дає можливість знизити ризики проведення цих операцій. На це і розраховував Кадиров.

Ситуація в Чечні

Що стосується ситуації в Чечні, то заворушень там не буде. Це або нерозуміння взагалі традицій Чечні, або намагання видати бажане за дійсне. Чечня – це тейповий (клановий) характер, і Кадиров, по-перше, належить до одного з найбільших тейпів Чечні. По-друге, він перебуває при владі фактично 20 років, і за цей час ним створена жорстка вертикаль підпорядкування. На всіх основних посадах його найближча рідня або люди, яким він абсолютно довіряє. Тобто якщо ми розраховуємо на масові протестні рухи на території Чечні, це викликає певні питання. Російська Федерація в особі російського диктатора і російських спецслужб у разі необхідності одного феодала замінять іншим, який буде на відміну від Кадирова без особливих політичних амбіцій. У чому і полягає велика помилка Кадирова,бо він напевно розраховував на те, що так звана спецоперація понизить особистий рейтинг Путіна і похитне його абсолютно владу на території Російської імперії.

І, відповідно, Кадиров намагався цим скористатися. До речі досить показовий факт, що Кадиров відмовився проводити мобілізацію на території Чечні 22 вересня 2022 року. Тобто рік тому він заявив, що в Чечні не буде проходити російська мобілізація, і це був виклик центральній російській владі. І, відповідно, вже тоді стало зрозуміло, що він виходить з підпорядкування, і будуть задіяні механізми, щоб повернути ситуацію до контрольованого русла. Те, що ми з вами зараз і спостерігаємо. Наразі відбувається ліквідація його бойових загонів – їхнє підпорядкування міністерству оборони РФ та фактична утилізація на лінії бойового зіткнення. Причому утилізують не тільки кадирівські загони, але й інші військові підрозділи, створені за національною ознакою.

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Та сама доля спіткала і два осетинські батальйони, які кинули на запорізький напрямок, адже вони, фактично, вирізані ЗСУ «до коліна», тобто зазнали катастрофічних втрат. Тобто таким чином Російська Федерація намагається вирішити для себе два питання: ліквідації в їхньому розумінні незаконних збройних формувань, і зміни демографічного характеру на територіях північного Кавказу. Тобто росіяни знищують чоловіче населення і використовують так звану СВО для вирішення своїх питань.

На тлі цих подій Кадиров аналізує кілька сценаріїв і розуміє, по аналогії з його батьком, відносно нього можливі різні ситуації. І наразі головне питання– наскільки дійсно російські спецслужби зараз зацікавлені у ліквідації Кадирова і як це може виглядати?

Тут справа у фантазії виконавця і безпосередньо замовника. Забігати наперед ми не будемо, але версія з «Новичком», яку раніше озвучував «хороший русский» Невзоров, більш відомий українському телеглядачеві як автор фільму «Чистилище», яке героїзувало російську армію під час чеченських кампаній, не життєздатна. Меше з тим, саме він намагався переконати нас, що Кадиров отруєний «Новичком», проводячи паралелі зі Скрипалем, отруєним в Англії. Але якщо Скрипаля хотіли отруїти, то його отруїли.

Відверто циркову виставу, яку ми спостерігаємо з Кадировим, ми вже три місяці як мінімум усі обговорюємо – що в нього з обличчям, як він погано виглядає, але він живий. Варіантів ліквідації багато – усе залежить від виконавця.

Відповідно постає питання, коли російські спецслужби можуть його ліквідувати – після яких подій це може статися?

Справа утім, що події вже сталися – відмова від проведення мобілізаційних заходів на території Чеченської республіки, намагання створити власну ПВК на території Російської Федерації, хоча діяльність ПВК на території РФ офіційно заборонена. А також це намагання впливати на політичні процеси всередині самої Російської Федерації та зростання у РФ мусульманського фактора в Російській Федерації. Усі ці складові і дають підставу говорити, що російські спецслужби пристали на шлях нейтралізації самого характеру можливих неприємностей.

Варіанти ліквідації Кадирова

Немає лідера – немає кому очолювати. А як можуть ліквідувати, то давайте подивимося, як вони ліквідували представників чеченського руху спротиву. Там багато було сценарів. Дудаєва ліквідували ракетним ударом, причому по телефону з ним розмовляв «хороший русский», який зараз не вилазить з українських ЗМІ. Давайте ще згадаємо Басаєва, Масхадова. І від багатьох факторів залежить, який саме сценарій буде реалізований.

Хотів би підкреслити ще один факт – Даніїл Мартинов, який відповідав за силовий блок, тобто був правою рукою Кадирова, був не етнічним чеченцем. Тому я не виключаю, що, можливо, буде призначений росіянин, генерал чи губернатор. Може бути хтось із представників умовної опозиції або наближений до самого Кадирова, той самий Делімханов, якому пояснять правила поведінки і який погодиться на них. Тим більше, що Делімханов припинив спротив російській владі під особисті гарантії самого Кадирова, і, фактично, він на гачку російських спецслужб. Тому кандидатур більш ніж достатньо. Кажучи російською: «Свято место пусто не бывает».

Стосовно заворушень у Чечні і як це загалом може позначитися на російському контролі та на позиціях самого Путіна. Відповідаю – жодним чином. Ще раз підкреслю – не розраховуйте на якісь сценарії масових протестних рухів. Росія – це тоталітарна країна. Путін прекрасно врахував можливі сценарії, і після так званого заколоту Пригожина, коли всі розповідали, що позиції російського диктатора послабли, він навпаки надав розширені повноваження Росгвардії та передав їй важку бронетехніку. Росгвардія – це жандармські підрозділи для придушення масових заколотів на території Російської Федерації. Для цього їм і потрібна важка бронетехніка. От вам і відповідь на питання. Відпрацьовані сценарії були ще на момент заколоту, адже це розпорядження російський диктатор підписав у день так званого заколоту Пригожина, що свідчить про посилення його особистої вертикалі влади. І друге розпорядження, яке унеможливлює масові протестні рухи, теж було підписано у цей день щодо можливості затримки будь-якого росіянина без рішення суду на 30 діб за порушення режиму КТО (контртерористичної операції).

Можливі подальші сценарії російських спецслужб – це гра у довгу. І це – відповідь на ті сценарії, які зараз продукують.

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Нагадаю, 15 вересня 2023 року представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що глава підконтрольної Кремлю Чечні Рамзан Кадиров знаходиться у дуже тяжкому стані. «Ми можемо підтвердити, що у нього (Кадирова – ред.) чергове важке загострення і він перебуває у дуже тяжкому стані останні кілька днів», – заявив він.