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Зухвале вбивство поліцейського: Командування Сухопутних військ назвало винних

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зухвале вбивство поліцейського: Командування Сухопутних військ назвало винних
Унаслідок стрілянини сьогодні вночі на Вінниччині загинув поліцеський, а його напарник зазнав поранень
фото з відкритих джерел

«Це непоправна втрата, винні у цьому злочині повинні понести найсуворіше покарання», – ідеться у повідомленні

Убивці поліцейського на Вінниччині – військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України. Це підтвердило Командування Сухопутних військ.

«Висловлюємо глибокі співчуття родині загиблого під час нічного нападу на Вінничині поліцейського Максима Зарецького.

Схиляємо голови в жалобі разом з працівниками Національної поліції України, які з нами виконують завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності Україну.

Це непоправна втрата, винні у цьому злочині повинні понести найсуворіше покарання.

Командування Сухопутних військ надасть максимальне сприяння у всебічному та неупередженому розслідуванні у вбивстві поліцейського», – заявили у Командуванні.

Зухвале вбивство поліцейського: Командування Сухопутних військ назвало винних фото 1

Як відомо, сьогодні, 20 квітня, близько другої години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліціянт, його напарник поранений.

До слова, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відреагував на розстріл поліцейських у Вінницькій області. Він наголосив, що зловмисники повинні відповісти за свої дії за всією суворістю закону. 

Як повідомлялося, чоловіки, що вбили правоохоронця та поранили його напарника на Вінниччині, можуть бути військовими. Правоохоронні органи перевіряють цю версію.

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Теги: відео Ігор Клименко інспектор автомобіль вбивство міністр

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