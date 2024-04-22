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У Києві зафіксовано рекордну кількість опадів

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Києві зафіксовано рекордну кількість опадів
Моніторинг цьогорічного водопілля триває
фото: КМВА

Аварійних підтоплень у столиці не зафіксовано

У неділю, 21 квітня в Києві метеорологи зафіксували рекордну кількість опадів – 25,8 мм, що на 10,6 мм більше, ніж попередній рекорд 1938 року для цього дня, коли випало 15,2 мм опадів. Про це повідомляє КМВА та Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

У Києві зафіксовано рекордну кількість опадів фото 1
фото: КМВА

«За останню добу рівень Дніпра в межах Києва піднявся на 67 см. Станом на 22.04.2014, він становить 600 см над "0" поста. Температура води – 12 градусів С. Рівень небезпеки гідрологічних явищ – І (жовтий)», – йдеться у повідомленні КМВА.

У Києві зафіксовано рекордну кількість опадів фото 2
фото: КМВА

У адміністрації зауважили, що аварійних підтоплень по місту не зафіксовано, а промислові об’єкти і житлові масиві міста поза небезпекою.

У Києві зафіксовано рекордну кількість опадів фото 3
фото: КМВА

Моніторинг цьогорічного водопілля триває. В КМВА також додали, що 18 квітня у столиці був зафіксований найвищий показник рівня води за весну 2024 року – 607 см над "0" поста.

До слова, у селі Софіївська Борщагівка, що під Києвом, після сильних опадів підтопило одразу кілька вулиць. На відео можна побачити машини рятувальників, які відкачують воду та намагаються допомогти жителям громади. Згідно з повідомленнями, такого підтоплення в громаді не було давно.

Нагадаємо, у Києві через негоду повалені дерева, підтоплені вулиці та підʼїзди, пошкоджені десятки автомобілів.

Також на Кіровоградщині через погіршення погодних умов сталося масштабне відключення електроенергії. 16 населених пунктів лишилися без світла.

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Теги: відключення відео рекорд машини

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