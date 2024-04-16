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Уряд спростив отримання статусу людини з інвалідністю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Уряд спростив отримання статусу людини з інвалідністю
На першому етапі е-заява буде доступна для військовослужбовців сектору безпеки та оборони, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій
фото з відкритих джерел

Відтепер статус людини з інвалідністю можна буде отримати у 30-денний термін

Кабінет міністрів схвалив ініціативу Мінветеранів щодо спрощеної процедури подання та встановлення статусів людям з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих військовослужбовців. Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів.

«Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України цей процес був ускладнений, в деяких випадках набуття статусу займало до восьми місяців та більше. Як результат, особи з інвалідністю та родини загиблих мали обмежений доступ до пільг та послуг, гарантованих державою», – зазначила пресслужба Мінветеранів.

Відтепер статус можна буде отримати у 30-денний термін двома шляхами:

  • у паперовій формі – через ЦНАП незалежно від зареєстрованого місця проживання.
  • в електронній формі – через е-кабінет порталу «Дія» або єдиного державного реєстру ветеранів війни (наразі електронний продукт у розробці).

Пресслужба Мінветеранів зазначила, що окрім заяви із зазначенням відомостей, необхідних для надання статусу, по суті більше нічого не потрібно.

«Збір відсутніх документів – це обов’язок не ветерана, ветеранки чи родин загиблих, а компетентних органів. Їм надано право домогтися повного пакета документів від уповноважених органів або посадових осіб», – зазначили у відомстві.

Електронний формат подачі заяви на встановлення статусів ще доопрацьовується Мінветеранів спільно з Міністерством з питань цифрової трансформації. Технічна можливість отримання статусів «в один клік» з’явиться найближчим часом.

На першому етапі е-заява буде доступна для військовослужбовців сектору безпеки та оборони, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій, а також сімей загиблих захисників цих категорій.

Зазначається, що процедура звернення через ЦНАП вже діє для всіх категорій, в тому числі для захисників-добровольців з-поміж цивільних осіб, представників волонтерських організацій та інших цивільних осіб, які стали на захист держави та отримали інвалідність внаслідок війни.

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Уряд схвалив ініціативу Мінветеранів щодо спрощеної процедури подання та встановлення статусів людям з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих військовослужбовців
фото: mva.gov.ua/Мінветеранів

Як повідомлялося, Україна не розраховує мобілізувати велику кількість осіб через введення обов'язкового проходження військово-лікарської комісії для людей, які після початку повномасштабного вторгнення здобули другу та третю групу інвалідності.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію.

До слова, після набуття чинності нового закону про мобілізацію військовозобов'язані зможуть оновити свої дані без візиту до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

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Теги: ветеран Міністерство у справах ветеранів військові здоров'я

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