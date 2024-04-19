Повітряні сили назвали «вендетою» збиття Ту-22 в Росії

Це вперше, коли Повітряні сили спільно з партнерами, з ГУРом, змогли збити літак Ту-22М3 стратегічної авіації

Повітряні сили ЗСУ назвали збиття російського бомбардувальника Ту-22М3 у Ставропольському краї своєрідною «вендетою» за масовану атаку по Україні в ніч проти 19 квітня. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі «Радіо Свобода».

«Це була свого роду вендета за те, що російська стратегічна авіація атакувала сьогодні наші мирні міста, де загинули цивільні люди. Ми всі сьогодні бачили ці страшні кадри після того, як Росія атакувала Україну. Це вперше, коли Повітряні сили спільно з нашими партнерами, з ГУРом, змогли збити літак Ту-22М3 стратегічної авіації», – сказав спікер.

Крім того, він додав, що вперше вдалось збити ще і дві ракети Х-22, які випустив цей бомбардувальник.

«Звісно, що це комбо. Сьогодні в російських пропагандистських ЗМІ чорний день. Я думаю, вони сьогодні там будуть дуже-дуже не раді. Все буває вперше. Ми вперше збили свого часу «Кинджал», вперше збили «Циркон». Зараз ось вперше збили Ту-22. Ну, чекаємо тепер на Ту-95», – додав він.

Нагадаємо, як повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, збиття бомбардувальника Ту-22МЗ на території Росії є операцією Головного управління розвідки Міноборони. Літак вдалося атакувати за 300 км від України.

«Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах. Під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети. Україні потрібно більше засобів, більше ракет, аби краще захистити від російського тероризму прифронтові території», – зазначив Олещук.

Як відомо, 19 квітня у Ставропольському краї Російської Федерації впав російський військовий літак, стратегічний бомбардувальник Ту-22м3.

В мережі також показали відео падіння палаючого російського літака.

Нагадаємо, Дніпропетровська область у ніч на 19 квітня була атакована російськими військами, лише за ранок збили 9 ракет, ще дві – уночі, але є і влучання. Пошкоджено два інфраструктурні об'єкти та підприємство у Павлограді, є руйнування і жертви у Синельниковому, будинки на Нікопольщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

«Число постраждалих внаслідок ракетної атаки по області постійно збільшується. На цю хвилину відомо про 15 поранених у Дніпрі. Всі – середні», – повідомив Лисак.

«Важкі ніч та ранок. Область пережила чергову масовану атаку. Частину ворожих цілей збили Сили ППО. Зокрема, тільки за ранок, попередньо, 9 ракет. І ще дві – вночі. Деталі щодо цього – згодом. На жаль, є й влучання. У Дніпрі, окрім житлового будинка, пошкоджені два інфраструктурні об’єкти. Загалом у місті на зараз, попередньо, двоє загиблих та 15 поранених», – повідомив Лисак.

Згодом Лисак повідомив, що у Дніпропетровській області в результаті атаки РФ загинули восьмеро людей, у тому числі двоє дітей, і ще 25 отримали поранення.