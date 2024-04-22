Чому зникає з публічного поля і чим хворіє Кадиров: розслідування

Володимир Путін (ліворуч) розмовляє з Рамзаном Кадировим під час зустрічі у Кремлі в Москві, 28 вересня 2023 року

З вересня 2023 року в адміністрації президента Росії почали розробляти сценарій на випадок вимушеної зміни влади у Чечні

Кремль зіткнувся з проблемою, яку сам собі створив, вибудувавши у Чечні модель одноосібної влади. Але стан здоров'я Рамзана Кадирова не залишає надій на його одужання, і тепер Москві необхідно оперативно вирішувати, як зберегти стабільність після смерті чеченського диктатора. «Нова газета. Європа» провела масштабне дослідження, у якому з’ясувала, чому так часто зникає з публічного поля і чим хворіє Рамзан Кадиров.

У січні 2019 року, коли лікарі вперше поставили Кадирову діагноз «некроз підшлункової залози», він не особливо приховував, що змушений піти у відпустку через «тимчасову непрацездатність». І сам пояснив свою відпустку проблемами зі здоров'ям: «Зовсім недавно я здійснив дводенну інспекційну поїздку високо в гори. В умовах снігопаду та сильного вітру трохи застудився … Хвала Аллаху, організм у мене міцний, крапельниці ставили лише два дні. Все тепер гаразд». Вже тоді лікування банальної застуди крапельницями викликало у багатьох подив, який перейшов у стійку підозру восени 2019 року.

8 жовтня у П'ятигорську відбулося засідання Національного антитерористичного комітету, на якому були присутні голови всіх регіонів СКФО, окрім голови Чечні. Тоді ж анонімний телеграм-канал «СКФО Telegraph» поширив повідомлення про поганий стан здоров'я Кадирова, нібито пов'язаний з його отруєнням. Версію отруєння оперативно спростував у себе в інстаграмі помічник голови Чечні Ахмед Дудаєв: «Інформація про замах на Кадирова – не більше ніж чутки».

Але в січні 2020 року Кадиров знову змушений був взяти відпустку через «тимчасову непрацездатність». І знову, за офіційною версією, у Кадирова були «дрібні проблеми зі здоров'ям», які знову лікували «курсом крапельниць» у Москві.

Тоді ж, у 2019 році, мало хто надав значення тому факту, як сильно схуд Рамзан Кадиров. Навряд чи це був наслідок вивіреної дієти – проблем із зайвою вагою у Кадирова, активного прихильника спорту, не було. Але саме різка втрата у вазі – перший симптом розвитку панкреонекрозу, вкрай серйозного захворювання з високим ступенем летальності.

Саме з 2019-го мінімум двічі на рік Кадиров почав проходити регулярні, у тому числі й хірургічні, процедури в Центральній клінічній лікарні управління справами президента РФ. А влітку 2020-го голова Чечні перехворів на ковід і отримав у навантаження до основного захворювання, розвиток якого намагалися купірувати лікарі ЦКЛ, серйозні проблеми з ендокринною системою.

Навесні 2022-го стан здоров'я Кадирова став стрімко погіршуватися, проте ця тема стала «топовою» лише минулого року. Навіть найнеуважніший спостерігач не міг не помітити, як внаслідок відмови нирок та застою рідини у легенях (наслідки основного захворювання) Кадиров збільшився у розмірах у півтора рази. Форма його живота набула всіх ознак панкреатогенного асциту, у нього з'явилася моторошна задишка, він став важко говорити, повільно ходити, надто тепло для чеченського клімату одягатися. Але найголовніше, він став пропадати з громадського простору в найневідповідніші для цього моменти.

Візит Дмитра Медведєва до Грозного взимку 2024 року. На фото видно дивну незграбну форму живота Кадирова Стоп-кадр відео, що знаходиться у загальному доступі

Відсутність на федеральному посланні Путіна в лютому 2023-го, мовчання під час заколоту Пригожина, пропуск наради президента РФ з главами північнокавказьких регіонів, присвяченої улюбленій темі Кадирова – туризму, – усі ці моменти ставали торік приводом для чуток про хворобу Кадирова і змушували його з'являтися на публіці, аби довести, що він ще контролює ситуацію. Напружений графік керівника регіону заважав Кадирову ретельно лікуватися, у результаті у вересні минулого року сталася передбачувана криза.

Кома

Про госпіталізацію Кадирова в стані коми до реанімаційного відділення ЦКЛ Управління справами президента РФ першим повідомив анонімний чеченський телеграм-канал «Нійсо». Очевидно, цю інформацію злив хтось із оточення Кадирова.

За даними джерел «Нова газета Європа», Кадиров потрапив до лікарні з гострою легеневою недостатністю, що розвинулась у нього внаслідок передозування транквілізатором «Дормікум». Це потужний седативний препарат, який зазвичай використовуєть, щоб заспокоїти пацієнтів перед хірургічним втручанням. «Дормікум» виявився ефективним засобом для Кадирова, який страждає від сильних болів, безсоння та підвищеної тривожності. Однак, зловживання цим препаратом може призвести до пригнічення дихальної діяльності. Саме в такому гострому стані, за словами наших джерел, глава Чечні і був госпіталізований у вересні минулого року. Для стабілізації дихальної функції Кадирова підключили до штучної вентиляції легеней, для чого ввели у медикаментозний сон. Такий стан ще називають «медикаментозною комою». Власне, звідси пішли чутки про кому чеченського лідера, хоча на той момент прямої загрози для життя Кадирова не було.

Проте слово «кома», яке пролунало в одному контексті з прізвищем Кадиров, спровокувало справжнє інформаційне цунамі. Відсутність голови Чечні в республіці з початку вересня породило найдикіші чутки, аж до повідомлень про смерть Кадирова. Спростовувати їх було складно: цього разу стан здоров'я не дозволяв голові Чечні терміново повернутися до республіки.

Рамзан Кадиров відвідує дядька Магомеда Кадирова у лікарні, 20 вересня 2023 року фото RKadyrov_95 / Telegram

Тому його перебування в ЦКЛ пояснили публіці дуже оригінальним чином. 20 вересня у соцмережах з'явилося відео, на якому Кадиров сидить у лікарняній палаті біля ліжка свого дядька Магомеда, утиканого трубками та крапельницями. Сам голова Чечні на цьому відео нічого не каже і майже не рухається. Замість нього кажуть його найближчі соратники – Адам Делімханов та Бекхан Таймасханов. Лікар, співробітник ЦКЛ Управління справами президента, повідомляє, що пацієнт (імені якого він не уточнює) перебуває в лікарні два тижні і ще приблизно стільки ж йому необхідно пролікуватися до повної виписки. За дивним збігом саме стільки часу Рамзан Кадиров провів у Москві, за офіційною версією – «у службовому відрядженні». Це був перший випадок за час його правління, коли він залишив республіку так надовго.

А коли він з'явився у Чечні, то знову знявся у відеоролику разом зі своїм дядьком. Щоправда, тепер це була не заготівля його, а, швидше, їх серйозний прокол.

6 жовтня минулого року у Грозному відкривали мечеть імені пророка Ібрагіма, яку спочатку планували назвати на честь самого Кадирова (але він скромно передумав).

У репортажі про відкриття мечеті у кадр потрапив і Магомед Кадиров. Виглядав він при цьому просто непристойно здоровим, ніби й не лежав ще кілька тижнів тому «при смерті» на лікарняному ліжку. А ось Рамзан Кадиров, насилу пересуваючи ноги, на контрасті з бадьорим дядьком, виглядав погано.

Дядько Кадиров Магомед і сам Кадиров на відкритті мечеті в Грозному у жовтні 2023 року фото: grozny.tv

У вересні минулого року лікарям ЦКЛ Управління справами президента РФ вдалося стабілізувати стан свого таємничого пацієнта, однак, за даними джерела «Нова газета. Європа», в ході проведення загального обстеження ВІП-пацієнта були отримані дані МРТ мозку, результати якого привели близьких Кадирова в пригнічений стан. Адам Делімханов інтерпретував реакцію рідних Кадирова на діагноз лікарів такими словами: «Колишнього лідера вже не буде, [нова] хвороба буде серйозно [на нього] впливати. Навіть у тому випадку, якщо він зараз і одужає, він буде вже ні живим, ні мертвим…»

Операції прикриття

Щоб хоч якось знизити градус дискусії на тему «смертельно хворого Кадирова», стартувала потужна піар-компанія федерального рівня. У ній були задіяні топові російські політики, включаючи президента Росії. У вересні минулого року до кризової ситуації підключилися вже федеральні піарники. В інформаційній кампанії задіяли голову Росгвардії Віктора Золотова та міністра МНС Олександра Куренкова. Розмови з ними видали за «робочі зустрічі» глави Чечні, який перебуває «в тривалому службовому відрядженні в Москві». Однак по інтер'єру приміщення, в якому проходили ці «робочі зустрічі», журналісти швидко вирахували локацію – це був кабінет головного лікаря ЦКЛ Управління справами президента РФ.

Республіканські піар-менеджери теж старалися, як могли. Після повернення Кадирова до Чечні наприкінці вересня минулого року в інформаційному просторі республіки, який до цього цілий місяць мовчав про місцезнаходження та стан здоров'я голови Чечні, стартував справжній марафон під назвою «Рамзан Кадиров відвідав, відкрив, перерізав стрічку, вручив…»

Фантастична «гіперактивність Рамзана Кадирова», на думку Ахмеда Дудаєва, стала «кращою відповіддю базікам та провокаторам усіх мастей». Навряд чи з ним погодилися б лікарі, знайомі з історією вороби Кадирова. Вже з вересня 2023 року в адміністрації президента Росії почали розробляти сценарій на випадок вимушеної зміни влади у Чечні.

Раніше повідомлялося, журналісти опублікували відео зустрічі хворого лідера Чечні Рамзана Кадирова з очільником Росгвардії Віктором Золотовим, зроблене 21 вересня. Ролик із зустріччю мав бути викладений на каналі Кадирова, але від цього відмовились, бо чеченський лідер мав дуже поганий вигляд та ледь розмовляв. Про це повідомили у російському проєкті «ВЧК-ОГПУ», у розпорядженні якого з’явилося відповідне відео.

Повідомляється, що зйомки зустрічі Кадирова з Золотовим відбувалися у приміщеннях, розташованих поруч із п'ятим корпусом центральної клінічної лікарні, де перебуває лідер Чечні. Золотов на ролику стверджує, що зустріч відбулася начебто у приміщенні Росгвардії.