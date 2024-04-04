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Кадиров визнав, що довів Чечню до ручки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кадиров визнав, що довів Чечню до ручки
Раніше влада Чечні вже сплачувала борги жителів, наприклад, у 2021 році, коли Кадиров закликав допомогти з оплатою боргів у магазинах, або 2019-го, коли він просив чиновників сплатити борги за газ
фото з відкритих джерел

Кадиров заявив, що «багато людей через відсутність матеріальної можливості змушені купувати товар у борг».

Глава Чечні Рамзан Кадиров своїми реформами та політикою управління довів населення до зубожіння, мешканці Чечні у магазинах змушені брати продукти у борг. Тому глава Чечні попросив чиновників сплатити їхні борги. Про це Кадиров сказав, виступаючи на розширеній нараді у Грозному, пишуть росЗМІ.

Зокрема Кадиров заявив, що «багато людей через відсутність матеріальної можливості змушені купувати товар у борг». «Було б добре допомогти їм закрити. Буде добре, якщо кожен візьме на себе ділянку та сплатить борги. Я віддам борги, які є в районі, де живу», – сказав голова Чечні.

Чеченські чиновники зустріли слова Кадирова оплесками. Під час виступу Кадиров зазначив, що дізнався про борги мешканців від своєї дочки Хадіжат Кадирової, яка у лютому стала першим заступником керівника адміністрації глави та уряду Чечні щодо взаємодії із соціальним блоком.

Як пишуть росЗМІ, у Чечні існує практика, коли місцеві жителі беруть продукти харчування у борг у невеликих магазинах по сусідству. Раніше влада Чечні вже сплачувала борги жителів, наприклад, у 2021 році, коли Кадиров закликав допомогти з оплатою боргів у магазинах, або 2019-го, коли він просив чиновників сплатити борги за газ.

Раніше Кадиров визнав, що світові санкції проти РФ та її союзників працюють. Він запропонував США зняти з його родини санкції в обмін на полонених бійців Збройних сил України.

Як  повідомлялося, росіяни влізли в рекордні борги перед банками.

Теги: борг Чечня Рамзан Кадиров

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