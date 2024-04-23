Кадиров після виходу розслідування про його хворобу виклав дивне відео зі спортзалу

Згідно з інформацією ЗМІ, стан здоров'я Рамзана Кадирова не залишає надій на його одужання

Відео супроводжується піснею, яка закінчується словами: «Дай бог, рідний, вічність ти живи»

Очільник Чечні Рамзан Кадиров після публікації розслідування про його хворобу опублікував у соцмережах відео на якому він тренується у тренажерному залі.

«Насичений день завершився тренуваннями та позитивом. Фізичні навантаження не лише покращують тіло, а й настрій. Вечірні заняття – це чудовий спосіб розслабитися та зарядитися енергією», – йдеться у підписі до посту.

На відео довжиною близько півтори хвилини голова Чечні, одягнений у спортивний костюм, розминається, кілька разів піднімає штангу, лежачи на підлозі, і робить вправи на тренажерах.

Разом із ним тренуються ще кілька осіб. З одним із цих чоловіків Кадиров намагається боротися, укладаючи його на землю. На кожному із тренажерів Кадирова показують лише кілька секунд.

Відео супроводжується піснею, яка закінчується словами: «Дай бог, рідний, вічність ти живи».

Варто зазначити, що вагу, яку піднімає Кадиров, не можна назвати значною. Тому таке відео навряд стане доказом про перебування глави Чечні у хорошій фізичній формі.

Нагадаємо, згідно з інформацією ЗМІ, стан здоров'я Рамзана Кадирова не залишає надій на його одужання.