Лише з третьої спроби: Росія нарешті запустила ракету «Ангара-5» (відео)

Російська ракети «Ангара-5» за кілька хвилин до старту

Два попередні запуски скасували перед самим стартом

«Роскосмос» врешті-решт запустив свою ракету-носій «Ангара-А5» з космодрому «Східний». Щоправда, вдалося це лише з третьої спроби. Про це повідомляє The Moscow Times.

«Ангара-А5» мала стартувати 9 квітня, але запуск скасували за дві хвилини до запуску через технічний збій. Старт у середу знову скасували – за 10 секунд до призначеного часу. Третя спроба відбулася сьогодні, о 12 годині.

Зазначається, що це перша важка ракета, розроблена та створена після розпаду СРСР.

Нагадаємо, 21 березня, на космодромі Байконур зі стартового майданчика №31 («Восток») мала вирушити ракета «Союз-2.1а» з пілотованим космічним кораблем «Союз Мс-25», проте в останній момент запуск скасували. Зворотний відлік було зупинено приблизно за 20 секунд до часу старту. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Старт був присвячений 90-річчю радянського космонавта Юрія Гагаріна, який вперше побував у космосі. Зображення з ним було нанесено на носій.

Як повідомив ведучий трансляції НАСА, запуск пілотованого корабля «Союз Мс-25» до Міжнародної космічної станції (МКС) скасували через те, що вчасно не ввімкнули двигуни ракети «Союз-2.1а». Другу спробу запуску корабля «Союз Мс-25» з російсько-білорусько-американським екіпажем запланували не раніше суботи, 23 березня.

До слова, Російська Федерація хоче розмістити ядерну зброю в космосі, що стало причиною серйозної тривоги для національної безпеки Сполучених Штатів.

Як повідомлялося, Росія найближчим часом навряд чи матиме свою протисупутникову зброю в космосі, адже наразі навіть незрозуміло, чи має РФ можливість успішно вивести на орбіту ядерний протисупутниковий пристрій.