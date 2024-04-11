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Лише з третьої спроби: Росія нарешті запустила ракету «Ангара-5» (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Лише з третьої спроби: Росія нарешті запустила ракету «Ангара-5» (відео)
Російська ракети «Ангара-5» за кілька хвилин до старту
фото ТАСС

Два попередні запуски скасували перед самим стартом

«Роскосмос» врешті-решт запустив свою ракету-носій «Ангара-А5» з космодрому «Східний». Щоправда, вдалося це лише з третьої спроби. Про це повідомляє The Moscow Times.

«Ангара-А5» мала стартувати 9 квітня, але запуск скасували за дві хвилини до запуску через технічний збій. Старт у середу знову скасували – за 10 секунд до призначеного часу. Третя спроба відбулася сьогодні, о 12 годині. 

Зазначається, що це перша важка ракета, розроблена та створена після розпаду СРСР. 

Нагадаємо, 21 березня, на космодромі Байконур зі стартового майданчика №31 («Восток») мала вирушити ракета «Союз-2.1а» з пілотованим космічним кораблем «Союз Мс-25», проте в останній момент запуск скасували. Зворотний відлік було зупинено приблизно за 20 секунд до часу старту. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Старт був присвячений 90-річчю радянського космонавта Юрія Гагаріна, який вперше побував у космосі. Зображення з ним було нанесено на носій.

Як повідомив ведучий трансляції НАСА, запуск пілотованого корабля «Союз Мс-25» до Міжнародної космічної станції (МКС) скасували через те, що вчасно не ввімкнули двигуни ракети «Союз-2.1а». Другу спробу запуску корабля «Союз Мс-25» з російсько-білорусько-американським екіпажем запланували не раніше суботи, 23 березня.

До слова, Російська Федерація хоче розмістити ядерну зброю в космосі, що стало причиною серйозної тривоги для національної безпеки Сполучених Штатів.

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Як повідомлялося, Росія найближчим часом навряд чи матиме свою протисупутникову зброю в космосі, адже наразі навіть незрозуміло, чи має РФ можливість успішно вивести на орбіту ядерний протисупутниковий пристрій.

Теги: росія ракета відео

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