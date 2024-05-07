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Ієрарха УПЦ МП Луку, який виправдовував агресію РФ, суд відправив під нічний домашній арешт

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ієрарха УПЦ МП Луку, який виправдовував агресію РФ, суд відправив під нічний домашній арешт
1 травня 2024 року СБУ повідомила Луці про підозру в розпалюванні релігійної ворожнечі
фото: видання «Ґрати»

Прокурор просив відправити священника під цілодобовий домашній арешт

Сьогодні, Солом’янський райсуд Києва відправив під нічний домашній арешт на 2 місяці митрополита Запорізького та Мелітопольського УПЦ МП Луку (Андрій Коваленко). Про це повідомляють видання «Ґрати» із зали суду.

Як зазначається, голову Запорізької та Мелітопольської єпархії УПЦ МП відправили під нічний домашній арешт. Він має перебувати вдома з 22 до 6 год. ранку.

Нагадаємо, 1 травня 2024 року СБУ повідомила Луці про підозру в розпалюванні релігійної ворожнечі.

Прокурор під час судового засідання заявив, що згідно з експертизою, священник розпалював ворожнечу у 2022 році в пості на своєму телеграм-каналі «Лекарь.zp». Що це за пост, прокурор не уточнив.

Прокурор просив відправити священника під цілодобовий домашній арешт.

Сам Лука не визнав провину і просив залишити його на волі. Він стверджував, що займає проукраїнську позицію, а його ізоляція від пастви створить зайве напруження в прифронтовому регіоні. 

Як повідомляв «Главком», Верховний суд у березні минулого року отримав позовну заяву від митрополита Запорізького і Мелітопольського УПЦ МП Луки. Ієрарх судиться з президентом Володимиром Зеленським, третьою особою вказані СБУ та Рада нацбезпеки і оборони. Зокрема митрополит Лука просить суд визнати протиправним та скасувати Указ президента від 11 грудня 2022 року №863.

Згідно з цим документом, стосовно церковнослужителя запроваджено 14 видів персональних санкцій на п’ять років. Йдеться про тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами; припинення культурних обмінів, наукового співробітництва з іноземними державами; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення та інші.

Нагадаємо, раніше митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука записав відео, на якому відкрито висловив свою підтримку патріарху Кирилу. Додамо, що у 2018 році митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ МП потрапив до бази «Миротворця».

Теги: арешт прокурор священник відео

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