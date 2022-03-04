Кадиров в істериці звернувся до Путіна: «Там гибнут наши близкие, друзья»

Кадиров вимагає «за день-два» захопити всю Україну

Глава Чечні Рамзан Кадиров уночі 4 березня у своєму телеграм-каналі звернувся до президента РФ Володимира Путіна з черговим пропагандистським закликом дати наказ про взяття Харкова, Києва та інших українських міст, дати бійцям «виявити себе на повну». Про це пишуть російські ЗМІ. Нагадаємо, триває дев'ятий день вторгнення РФ в Україну і всі спроби росіян взяти згадані Київ та Харків не виконані.

«Дайте наказ нашим бійцям, щоб вони захопили Харків, Київ та всі інші міста, швидко, чітко, якісно... Товаришу президент, товаришу верховного головнокомандувача, я не раз казав, що я ваш піхотинець, я готовий життя за вас віддати. Але я не можу дивитися, як гинуть мої та наші бійці, міністерства оборони, національної гвардії та інших структур. Я вас дуже прошу, щоб ви закрили на всі очі і дали закінчити за день-два те, що відбувається там. Тільки це врятує нашу державу та народ. Це моя переконана думка», – заявив Кадиров.

Він вважає, що «переговори – це добре, демократія, свобода слова, життя людини – це добре», але там гинуть «наши братья, наши близкие и друзья».

Кадиров упевнений, що «всі ці переговори ні до чого не приведуть», «що більше ми тягнемо, тим більше вони вигадують усі ці папери, санкції».

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів про знищення елітної групи кадирівців, які планували вбити президента України Володимира Зеленського.