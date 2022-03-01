Данілов повідомив про знищення «елітних» кадирівців, які планували вбити Зеленського

Секретар РНБО запевнив, що Україні відомі підступні плани ворога

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про знищення елітної групи кадирівців, які планували вбити Президента України Володимира Зеленського.

Данілов в етері канала Рада розповів, що російський ворог мав провести спецоперацію з ліквідації Зеленського. Операцію мали виконати кадирівці.

Секретар РНБО запевнив, що Україні відомі підступні плани ворога. Він розповів, що українська сторона отримала інформацію від представників ФСБ, «які на сьогодні не мають бажання приймати участі в цій кривавій війні».

Завдяки цьому, як сказав Данілов, була знищена кадировська елітна група, яка вирушила для ліквідації президента України. Данілов повідомив, що в кадирівців був розподіл на дві групи.

«Ми їх відслідковували. Одна група була «накрита» в Гостомелі, інша група перебуває під прицілом», – заявив секретар РНБО.

Данілов наголосив, що Україна нікому не віддасть ні нашого президента, ні нашу країну. «Це наша земля. Ідіть звідси геть!», – резюмував Данілов.

Голова Чечні Рамзан Кадиров поскаржився на «невірну тактику», до якої вдається російська армія, яка воює проти України (бійці Кадирова – офіційно полк Росгвардії – перебувають на півночі від Києва).

Також Кадиров визнав, що серед чеченців, які беруть участь у вторгненні в Україну, є втрати.