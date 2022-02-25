Зброя і санкції – це зараз головне. Світ підтримує Україну

Міжнародна коаліція на захист України та миру продовжує посилюватися

Нові санкції ЄС вже сьогодні. Зброя на підході.

За SWIFT вгризаємося зубами.

Сьогоднішні атаки РФ на дитячий садок і дитячий будинок є воєнними злочинами та порушенням Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Разом з Офісом Генерального прокурора збираємо ці та інші матеріали, які невідкладно передамо до Гааги. Відповідальність неминуча.

Світ підтримує Україну. Міжнародна коаліція на захист України та миру продовжує посилюватися. Вчора до неї входило 58 країн та 6 міжнародних організацій. Станом на зараз вже 73 країни та 9 міжнародних організацій.

Рада Європи, гнучкість якої щодо Росії я знаю дуже добре з роботи там послом, сьогодні ухвалила революційне для себе рішення - спільний комітет Ради Європи, що об’єднує керівництво ПАРЄ, представників держав-членів та генерального секретаря організації, рекомендує застосувати щодо Росії процедуру, що веде до виключення цієї держави з РЄ.

Сьогодні відбулися мої розмови з главами МЗС Індії, Японії та США. Менш ніж за годину візьму участь онлайн в засіданні Ради МЗС Євросоюзу. Саме на ньому будуть затверджувати санкції.

Президент України Володимир Зеленський, я як міністр закордонних справ, вся дипломатична система працює нон-стоп, щоб забезпечувати щоденний повномасштабний наступ на РФ на дипломатичному фронті.

Ми не зупинимося і не здамося.

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