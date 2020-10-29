Карикатура на Ердогана: МЗС Туреччини викликало французького дипломата



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Скандальна карикатура Charlie Hebdo

МЗС Туреччини «рішуче засуджує» карикатуру на Реджепа Таїпа Ердогана

До МЗС Туреччини викликали повіреного у справах Франції через опубліковану в сатиричному журналі Charlie Hebdo образливу карикатуру на турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

«Тимчасовий повірений у справах посольства Франції в Анкарі був викликаний до міністерства закордонних справ з приводу карикатури в журналі Charlie Hebdo, яку міністерство рішуче засуджує», – йдеться у повідомленні.

До слова, Франція не виключає запровадження санкцій ЄС проти Туреччини.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав бойкотувати французькі товари через антиісламську політику президента Франції Еммануеля Макрона.

Напередодні французький журнал Charlie Hebdo опублікував карикатуру на Ердогана.

Згодом Туреччина засудила Францію через карикатуру на Ердогана в Charlie Hebdo.

Макрон минулого тижня заявив, що не буде перешкоджати публікації образливих карикатур на пророка Мухаммеда, посилаючись на свободу висловлення думок. Ця заява викликала обурення в арабському і мусульманському світі. У соцмережах мусульманських країн стали ширитись заклики до бойкоту французьких товарів.

Туреччина стала однією з країн, яка найбільш жорстко відреагувала на висловлювання французького президента.

24 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Макрону потрібно «лікувати психіку» через політику президента Франції щодо мусульманської меншини.

Після цього Франція відкликала свого посла в Туреччині для консультацій.