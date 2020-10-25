«Макрону треба лікувати психіку»: Франція відкликає посла з Туреччини після заяв Ердогана



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Франція відкликає посла з Туреччини

Офіційний Париж зажадав від Ердогана змінити свою політику, оскільки вона «небезпечна з усіх поглядів»

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган розкритикував останні висловлювання лідера Франції Еммануеля Макрона щодо ісламу – у відповідь Париж відкликав посла для консультацій.

Про це повідомляє Cumhuriyet.

«У чому проблема Макрона з ісламом і мусульманами? Йому треба лікувати психіку. Що ще можна сказати главі держави, який не розуміється на свободі переконань та поглядів, який поводиться таким чином з мільйонами вірян, що живуть у його країні», – заявив Ердоган на з'їзді правлячої Партії справедливості і розвитку.

У Єлисейському палаці ці слова назвали неприйнятними. Офіційний Париж зажадав від Ердогана змінити свою політику, оскільки вона «небезпечна з усіх поглядів», а також заявив про відкликання посла для консультацій.

Нагадаємо, 16 жовтня в передмісті Парижа був обезголовлений викладач історії та географії Самюель Паті. Його вбив 18-річний чеченець Абдулла Анзоров, який народився в Москві й отримав у Франції статус біженця.

Підозрюваний відмовився здатися і був застрелений поліцією.

За даними МВС Франції, проти вчителя «випустили фетву» за те, що він показував учням карикатури на пророка Мухаммеда.

Після цього президент Макрон назвав злочин ісламістським терактом і висловився за необхідність стримування ісламу у Франції. Влада країни також заявила про готовність вислати 231 особу, підозрювану в екстремістських релігійних переконаннях.