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    У світі

    «Макрону треба лікувати психіку»: Франція відкликає посла з Туреччини після заяв Ердогана

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    Франція відкликає посла з Туреччини - «Макрону треба лікувати психіку»: Франція відкликає посла з Туреччини після заяв Ердогана
    Франція відкликає посла з Туреччини

    Офіційний Париж зажадав від Ердогана змінити свою політику, оскільки вона «небезпечна з усіх поглядів»

    Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган розкритикував останні висловлювання лідера Франції Еммануеля Макрона щодо ісламу – у відповідь Париж відкликав посла для консультацій.

    Про це повідомляє Cumhuriyet.

    «У чому проблема Макрона з ісламом і мусульманами? Йому треба лікувати психіку. Що ще можна сказати главі держави, який не розуміється на свободі переконань та поглядів, який поводиться таким чином з мільйонами вірян, що живуть у його країні», – заявив Ердоган на з'їзді правлячої Партії справедливості і розвитку.

    У Єлисейському палаці ці слова назвали неприйнятними. Офіційний Париж зажадав від Ердогана змінити свою політику, оскільки вона «небезпечна з усіх поглядів», а також заявив про відкликання посла для консультацій.

    Нагадаємо, 16 жовтня в передмісті Парижа був обезголовлений викладач історії та географії Самюель Паті. Його вбив 18-річний чеченець Абдулла Анзоров, який народився в Москві й отримав у Франції статус біженця.

    Підозрюваний відмовився здатися і був застрелений поліцією.

    За даними МВС Франції, проти вчителя «випустили фетву» за те, що він показував учням карикатури на пророка Мухаммеда.

    Після цього президент Макрон назвав злочин ісламістським терактом і висловився за необхідність стримування ісламу у Франції. Влада країни також заявила про готовність вислати 231 особу, підозрювану в екстремістських релігійних переконаннях.

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