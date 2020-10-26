Ердоган закликав турецький народ бойкотувати французькі товари



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Президенти Туреччини та Франції

Президент Туреччини обурився через «ісламофобські висловлювання» президента Франції

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав турецький народ бойкотувати французькі бренди на тлі «ісламофобських висловлювань» президента Франції Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє Daily Sabah.

«У західних країнах стає все важче бути мусульманином і вести ісламський спосіб життя», –сказав президент Туреччини.

Зазначивши, що Туреччина розглядає ісламофобію як питання національної безпеки і діє відповідно, Ердоган закликав Європейський Союз вжити заходів проти цього «злочину на ґрунті ненависті».

«Я вважаю, що інститути ЄС несуть велику відповідальність у боротьбі з ісламофобією. Європейська рада більше не може ігнорувати ісламофобію», – сказав він.

«Європейські політики повинні закликати Макрона, який веде антимусульманську ненависть на континенті, припинити свою політику», – продовжив він.

Макрон минулого тижня заявив, що не буде перешкоджати публікації образливих карикатур на пророка Мухаммеда, посилаючись на свободу висловлення думок. Ця заява викликала обурення в арабському і мусульманському світі. У соцмережах мусульманських країн стали ширитись заклики до бойкоту французьких товарів.

Макрон на початку жовтня також описав іслам як релігію, що «перебуває в кризі» у всьому світі, і сказав, що уряд представить в грудні законопроєкт про зміцнення закону 1905 року, який офіційно відокремлював церкву від держави у Франції. Він оголосив про посилення нагляду за шкільною освітою і посилення контролю за іноземним фінансуванням мечетей.

Туреччина стала однією з країн, яка найбільш жорстко відреагувала на висловлювання французького президента.

«Людина, що відповідає за Францію, збилася зі шляху. Він весь день твердить про Ердогана. Спочатку подивіться на себе і на те, куди ви йдете. Я сказав вчора в Кайсері, що йому треба перевіритись», – сказав Ердоган в неділю.

Нагадаємо, 24 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Макрону потрібно «лікувати психіку» через політику президента Франції щодо мусульманської меншини.

Після цього Франція відкликала свого посла в Туреччині для консультацій.