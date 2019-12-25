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    У світі

    Карикатура з Зеленським прикрасила підсумкову обкладинку американського журналу The Week

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    Номер під назвою &laquo;Обличчя 2019 року&raquo; повинен з&rsquo;явитися в продажу 27 грудня - Карикатура з Зеленським прикрасила підсумкову обкладинку американського журналу The Week
    Номер під назвою «Обличчя 2019 року» повинен з’явитися в продажу 27 грудня

    Номер під назвою «Обличчя 2019 року» повинен з’явитися в продажу 27 грудня

    Президент України Володимир Зеленський, який недавно потрапив на обкладинку Time, став одним з героїв 2019 року за версією журналу The Week.

    Номер під назвою «Обличчя 2019 року» повинен з’явитися в продажу 27 грудня. На його обкладинку потрапив і український президент.

    За версією журналістів The Week, героями року також стали президент США Дональд Трамп і його адвокат Рудольф Джуліані, спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, яка оголосила початок формальної процедури імпічменту американського президента, прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсонос, лідер КНР Сі Цзіньпін, російський президент Володимир Путін і шведська екоактівістка Грета Тунберг.

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    На обкладинку The Week також потрапили:

    • Генеральний прокурор США Вільям Барр, який засумнівався в розслідуванні спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року;
    • Сенатор від штату Массачусетс Елізабет Уоррен, яка також відзначилася в скандалі про імпічмент Трампа;
    • Екс-віце-президент США і діючий американський сенатор Джо Байден, якого вважають головним конкурентом Трампа на майбутніх виборах;
    • Гравець баскетбольного клубу «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, який, на думку уболівальників, встав на сторону Китаю в конфлікті НБА з цією країною.
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    Нагадаємо, росіяни покрали унітази з українських кораблів. Світова преса відреагувала карикатурою на Путіна.

    США Путін Дональд Трамп новорічні свята
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