Карикатура з Зеленським прикрасила підсумкову обкладинку американського журналу The Week



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Номер під назвою «Обличчя 2019 року» повинен з’явитися в продажу 27 грудня

Номер під назвою «Обличчя 2019 року» повинен з’явитися в продажу 27 грудня

Президент України Володимир Зеленський, який недавно потрапив на обкладинку Time, став одним з героїв 2019 року за версією журналу The Week.

Номер під назвою «Обличчя 2019 року» повинен з’явитися в продажу 27 грудня. На його обкладинку потрапив і український президент.

За версією журналістів The Week, героями року також стали президент США Дональд Трамп і його адвокат Рудольф Джуліані, спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, яка оголосила початок формальної процедури імпічменту американського президента, прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсонос, лідер КНР Сі Цзіньпін, російський президент Володимир Путін і шведська екоактівістка Грета Тунберг.

На обкладинку The Week також потрапили:

Генеральний прокурор США Вільям Барр, який засумнівався в розслідуванні спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року;

Сенатор від штату Массачусетс Елізабет Уоррен, яка також відзначилася в скандалі про імпічмент Трампа;

Екс-віце-президент США і діючий американський сенатор Джо Байден, якого вважають головним конкурентом Трампа на майбутніх виборах;

Гравець баскетбольного клубу «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, який, на думку уболівальників, встав на сторону Китаю в конфлікті НБА з цією країною.

Нагадаємо, росіяни покрали унітази з українських кораблів. Світова преса відреагувала карикатурою на Путіна.