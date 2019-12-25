Росія хоче теоретично добудувати «Північний потік-2» всупереч санкціям США



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Баржа «Фортуна»

На суднах немає обладнання, що відповідає вимогам датського законодавства

Росія має в своєму розпорядженні кілька суден, які теоретично здатні добудувати трубопровід «Північний потік-2» в датських водах і в умовах санкцій США.

Про це пише «Коммерсант» з посиланням на експертів.

Серед них названі баржа «Фортуна», що знаходиться біля берегів Німеччини, і судно Газпрому «Академік Черський», розповідає провідний експерт Фінансового університету Станіслав Митрахович. Проте наголошується, що на «Фортуні» немає обладнання, що відповідає вимогам датського законодавства, а «Академік Черський» зараз знаходиться в Находці і на його перекидання в Балтійське море буде потрібно як мінімум місяць.

Судно Газпрому «Академік Черський»

Швейцарська компанія Allseas зупинила роботи з укладання газопроводу після того, як стало відомо, що санкції проти російських газопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік» були включені в американський оборонний бюджет на 2020 фінансовий рік.

Лавров заявив, що Росія відповість на санкції США проти «Північного потоку-2».

Нагадаємо, у Росії жорстко відреагували на санкції США проти «Північного потоку – 2».