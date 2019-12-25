  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Росія хоче теоретично добудувати «Північний потік-2» всупереч санкціям США

    • Розсилка
    Баржа &laquo;Фортуна&raquo; - Росія хоче теоретично добудувати «Північний потік-2» всупереч санкціям США
    Баржа «Фортуна»

    На суднах немає обладнання, що відповідає вимогам датського законодавства

    Росія має в своєму розпорядженні кілька суден, які теоретично здатні добудувати трубопровід «Північний потік-2» в датських водах і в умовах санкцій США.

    Про це пише «Коммерсант» з посиланням на експертів.

    Серед них названі баржа «Фортуна», що знаходиться біля берегів Німеччини, і судно Газпрому «Академік Черський», розповідає провідний експерт Фінансового університету Станіслав Митрахович. Проте наголошується, що на «Фортуні» немає обладнання, що відповідає вимогам датського законодавства, а «Академік Черський» зараз знаходиться в Находці і на його перекидання в Балтійське море буде потрібно як мінімум місяць.

    akademik_cherskiyСудно Газпрому «Академік Черський»

    Швейцарська компанія Allseas зупинила роботи з укладання газопроводу після того, як стало відомо, що санкції проти російських газопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік» були включені в американський оборонний бюджет на 2020 фінансовий рік.

    Лавров заявив, що Росія відповість на санкції США проти «Північного потоку-2».

    Нагадаємо, у Росії жорстко відреагували на санкції США проти «Північного потоку – 2».

    Росія США санкції Турецький потік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ