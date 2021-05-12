Стрілянина в школі в Казані: обвинувачений повністю визнав провину

19-річному Ільназу Галявієву, який влаштував стрілянину в школі в російській Казані, загрожує довічне ув'язнення

Підозрюваний у стрільбі заарештували на два місяці

Підозрюваний у стрільбі в школі в російській Казані 19-річний Ільназ Галявієв повністю визнав провину в суді. Його заарештували на два місяці, пише «Тасс».

«Йому пред'явлено звинувачення (в злочині, який є злочином за ст. 105 КК РФ Вбивство двох і більше осіб. – ред.), провину в скоєнні якого він визнав повністю», – сказав прокурор.

19-річному Ільназу Галявієву, який влаштував стрілянину в школі в російській Казані, загрожує довічне ув'язнення.

Тим часом з'ясувалося, що у підозрюваного хвороба мозку. Раніше російський військкомат визнав Ільназа Галявієва придатним до військової служби, незважаючи на ураження мозку.

До слова, після теракту в Казані у школах Києва може з’явитися нова система сигналізації.

Нагадаємо, вранці 11 травня в Казанській школі №175 колишній її учень влаштував стрілянину. Спочатку повідомлялося про 13 загиблих. Пізніше влада уточнила, що жертвами стрілка стали як мінімум семеро дітей. За останніми даними в школі загинули дев’ять осіб, ще два десятки людей отримали поранення.

Також повідомлялося, що двоє школярів розбилися на смерть при спробі врятуватися.

Кількість госпіталізованих після стрілянини в школі в Казані зросла до 23 осіб.