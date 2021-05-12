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    Стрілянина в школі в Казані: обвинувачений повністю визнав провину

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    19-річному Ільназу Галявієву, який влаштував стрілянину в школі в російській Казані, загрожує довічне ув'язнення - Стрілянина в школі в Казані: обвинувачений повністю визнав провину

    19-річному Ільназу Галявієву, який влаштував стрілянину в школі в російській Казані, загрожує довічне ув'язнення

    Фото: Риа Новости

    Підозрюваний у стрільбі заарештували на два місяці

    Підозрюваний у стрільбі в школі в російській Казані 19-річний Ільназ Галявієв повністю визнав провину в суді. Його заарештували на два місяці, пише «Тасс».

    «Йому пред'явлено звинувачення (в злочині, який є злочином за ст. 105 КК РФ Вбивство двох і більше осіб. – ред.), провину в скоєнні якого він визнав повністю», – сказав прокурор.

    19-річному Ільназу Галявієву, який влаштував стрілянину в школі в російській Казані, загрожує довічне ув'язнення.

    Тим часом з'ясувалося, що у підозрюваного хвороба мозку. Раніше російський військкомат визнав Ільназа Галявієва придатним до військової служби, незважаючи на ураження мозку.

    До слова, після теракту в Казані у школах Києва може з’явитися нова система сигналізації.

    Нагадаємо, вранці 11 травня в Казанській школі №175 колишній її учень влаштував стрілянину. Спочатку повідомлялося про 13 загиблих. Пізніше влада уточнила, що жертвами стрілка стали як мінімум семеро дітей. За останніми даними в школі загинули дев’ять осіб, ще два десятки людей отримали поранення.

    Також повідомлялося, що двоє школярів розбилися на смерть при спробі врятуватися.

    Кількість госпіталізованих після стрілянини в школі в Казані зросла до 23 осіб.

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    Теги: Росія теракт суд школа вбивство арешт стрілянина
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