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    Бійня у казанській школі: стало відомо, яке покарання загрожує 19-річному стрілку

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    Жертвами нападу&nbsp;Ільназа Галявієва стали 11 людей - Бійня у казанській школі: стало відомо, яке покарання загрожує 19-річному стрілку
    Жертвами нападу Ільназа Галявієва стали 11 людей

    Найсуворіше покарання в РФ – це смертна кара, проте на неї введений мораторій

    19-річному Ільназу Галявієву, який влаштував стрілянину в школі в російській Казані, загрожує довічне ув'язнення. Про це повідомляє «РИА Новости».

    За фактом стрілянини правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч.2 ст. 105 КК РФ, яка передбачає довічне ув'язнення. При цьому, найсуворіше покарання в РФ – це смертна кара, проте в РФ на неї введений мораторій.

    Нагадаємо, вранці 11 травня в Казанській школі №175 колишній її учень влаштував стрілянину. Спочатку повідомлялося про 13 загиблих. Пізніше влада уточнила, що жертвами стрілка стали як мінімум семеро дітей. За останніми даними в школі загинули 11 осіб, ще 16 отримали поранення.

    Також повідомлялося, що двоє школярів розбилися на смерть при спробі врятуватися.

    ЗМІ писали, що бійню в школі влаштували два підлітки. Однак, пізніше з'явилася інформація, що Ільназ Галявієв діяв один, його затримали.

    В результаті стрілянини загинули десять осіб. Повідомлялося, що двоє школярів розбилися на смерть при спробі врятуватися.

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    Теги: Росія теракт школа напад смертна кара стрілянина
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