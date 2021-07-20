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    У Багдаді стався теракт: 30 осіб загинули, десятки поранених

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    Фото&nbsp;Associated Press - У Багдаді стався теракт: 30 осіб загинули, десятки поранених
    Фото Associated Press

    На ринку в східному районі іракської столиці пролунав вибух.

    Жертвами теракту в Багдаді стали 30 осіб, ще близько 60 отримали поранення.

    Повідомляється про значні руйнування та пожежу на базарі. Про це інформує телеканал Al Arabiya.

    Перед одним з головних мусульманських свят Курбан-байрам, який в 2021 році в більшості арабських країн випадає на 20-22 липня, на ринку було багато людей.

    Силовики підтвердили, що в теракті було використано саморобний вибуховий пристрій.

    У ЗМІ з'явилася інформація, що на ринку себе підірвала смертниця, на тілі якої був закріплений пояс з вибухівкою.

    Відповідальність теракт поки не взяла на себе жодне угруповання.

    Раніше стало відомо, що у Пакистані через вибух автобуса загинули 13 осіб, інші 39 отримали поранення.

    Вибух прогримів в окрузі Верхній Кохістан, що в провінції Хайбер-Пахтунхва, яка розташована на північному заході країни. Автобус перевозив робітників до місця роботи, яке було в районі Дасу.

    Нагадаємо, у Будьоновському районі тимчасово окупованого Донецька стався вибух на газопроводі.

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    Теги: вибух теракт ЗМІ
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    У Багдаді стався теракт: 30 осіб загинули, десятки поранених