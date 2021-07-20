У Багдаді стався теракт: 30 осіб загинули, десятки поранених
На ринку в східному районі іракської столиці пролунав вибух.
Жертвами теракту в Багдаді стали 30 осіб, ще близько 60 отримали поранення.
Повідомляється про значні руйнування та пожежу на базарі. Про це інформує телеканал Al Arabiya.
Перед одним з головних мусульманських свят Курбан-байрам, який в 2021 році в більшості арабських країн випадає на 20-22 липня, на ринку було багато людей.
Силовики підтвердили, що в теракті було використано саморобний вибуховий пристрій.
У ЗМІ з'явилася інформація, що на ринку себе підірвала смертниця, на тілі якої був закріплений пояс з вибухівкою.
Відповідальність теракт поки не взяла на себе жодне угруповання.
Раніше стало відомо, що у Пакистані через вибух автобуса загинули 13 осіб, інші 39 отримали поранення.
Вибух прогримів в окрузі Верхній Кохістан, що в провінції Хайбер-Пахтунхва, яка розташована на північному заході країни. Автобус перевозив робітників до місця роботи, яке було в районі Дасу.
Нагадаємо, у Будьоновському районі тимчасово окупованого Донецька стався вибух на газопроводі.