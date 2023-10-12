ХАМАС може виробляти ракети за допомогою водопроводу, побудованого ЄС – The Telegraph

По це було відомо ще декілька років тому, однак ЄС продовжував виділяти на водопровід гроші

ХАМАС використовує для створення ракет водопровідні труби, повідомляє The Telegraph.

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У публікації йдеться, що відео, яке демонструє, як бойовики розкопують у пустелі труби і роблять з них ракети, з'явилося ще у 2021 році. Не дивлячись на це, ЄС не зупинив свої програми з фінансування водогонів і всього за 10 років виділив 100 мільйонів євро на будівництво інфраструктури в районах, які контролюють ХАМАС.

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«Ті, хто керує дипломатією ЄС, є наївними. Необхідно провести розумну оцінку безпеки перед тим, як давати гроші платників податків палестинським організаціям на інфраструктуру, яка може бути використана терористами ХАМАСу у військових цілях», – заявив виконавчий директор брюссельського аналітичного центру Франк Фуреді.

Відео демонструє, як водопровідні труби викопуються, після чого розрізаються на частини, обробляються та очищаються. Потім на них кріпляться боєголовки із вибуховою речовиною і таким чином ХАМАС забезпечує себе великою кількістю ракет, не маючи майже нічого для виробництва зброї.

Нагадаємо, французький сатиричний щотижневик Charlie Hebdo, який відомий своїми карикатурами на пророка Мухаммеда та російського диктатора Путіна, цього разу жорстко висміяв бойовиків ХАМАСу. Тижневик зобразив представника руху, який не може помити руки від крові, оскільки Ізраїль припинив поставки води та електроенергії до Сектора Ґази через атаку.