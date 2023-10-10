Німеччина шокована: прихильники ХАМАСу виходять на мітинги та радіють вбивствам

В берлінському районі Нойкельн мігранти провели низку антиізраїльських мітингів на підтримку ХАМАС

У Німеччині 8 жовтня, напередодні мітингу на знак солідарності з Ізраїлем, який став жертвою нападу бойовиків палестинського руху ХАМАС, в берлінському районі Нойкельн, де проживають здебільшого мігранти, чоловік із палестинським прапором радів нападу ХАМАС на Ізраїль. Про це повідомляє DW.

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Як зазначають журналісти, чоловік безкоштовно пригощав перехожих східними солодощами, а акція пройшла під гаслом «Хай живе опір палестинського народу!» і було названо «святкуванням перемоги опору». Її влаштувала близька до ліворадикального Народного фронту звільнення Палестини (НФОП) організація «Самідун», яка в соцмережах постила фотографії з цього заходу.

Прихильники ХАМАС збираються перед арабською кондитерською на Зонненаллеї фото: Jürgen Held/IMAGO

Увечері в суботу в тому ж Нойкельні зібралися, за даними поліції, близько 65 людей, які вигукували антиізраїльські гасла і частково приховували свої обличчя за масками. Поліція розігнала мітинг, затримавши для перевірки документів близько 40 людей. Порушено шість кримінальних справ через опір посадовим особам (у них, зокрема, кидали пляшки) та 36 адміністративних справ через відмову розійтися.

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Частину вулиці, де проходили антиізраїльські мітинги берлінці називають «Сектором Гази», оскільки тут з 70-х років живуть ліванці і палестинці, які не мають громадянства, що втекли від громадянської війни в Лівані. Так що відтоді минуло вже понад 50 років, але не про яку інтеграцію і мови немає.

Поліція затримала одного з демонстрантів із палестинською хусткою фото: Michael Kuenne/PRESSCOV/ZUMA/picture alliance

Соціал-демократичний бургомістр берлінського району Нойкельн Мартін Хікель, за повідомленням столичної газети BZ, виходить з того, що найближчими днями в цій частині міста продовжаться «збори солідарності», як він висловився. Мер наголосив, що «насильство або вихваляння терору за жодних обставин не можна виправдовувати» і висловив сподівання, що «поліція забезпечить свободу зборів і одночасно буде непохитно припиняти будь-які правопорушення».

Берлін був не єдиним місцем у країнах Заходу, де вихідці з арабських країн публічно раділи з приводу того, що бойовики ХАМАС убили та викрали мирних ізраїльських мешканців, у тому числі численних учасників музичного фестивалю у пустелі поблизу сектору Газа, серед яких опинилися і громадяни Німеччини.

Демонстрації прихильників ХАМАСу пройшли, наприклад, у Відні та Нью-Йорку. Зазвичай добре поінформована бульварна газета Bild повідомляє, що має у своєму розпорядженні відеозаписи з притулків для біженців, де «чоловіки, які хочуть до Німеччини, танцюють і захоплено святкують з приводу варварської терористичної війни проти Ізраїлю».

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Німецька громадськість шокована. З одного боку – від кадрів насильства, які одразу після нападу на Ізраїль постили бойовики ХАМАС.

З іншого боку, німецька громадськість, яка пам'ятає про те, що за часів націонал-соціалізму саме в Берліні віддавалися накази про Голокост. Зокрема, громадськість шокована тим, що в німецькій столиці вихідці з арабських країн, які отримали посвідку на проживання у ФРН, відкрито демонструють свою радість від вбивства жителів Ізраїлю. Багато німців замислюються, чи виженуть тепер мігрантів з країни.

Спеціаліст з міграційного права, адвокат Мартін Манцель пояснив за що можна позбавити громадян Лівану або палестинців права на перебування в Німеччині. Одна з найвагоміших підстав – загроза вільному демократичному устрою та безпеці Німеччини через підтримку терористичної організації.

Генеральний секретар ліберальної Вільної демократичної партії, що входить до урядової коаліції, Біджан Джір-Сарай заявив, що люди, які підтримують терористів не мають бути в Німеччині, а те що сталося (антиізраїльські мітинги – «Главком»), слід враховувати при видачі дозволів на роботу і при наданні громадянства.

Керівниця справами парламентської фракції партії «Союз-90»/ «зелені» Ірені Міхаліч, що входить в уряд, закликала міністерство внутрішніх справ ФРН розглянути питання про заборону організації «Самідун», оскільки та «демонстративно підтримала терор ХАМАС».

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Правління опозиційної Християнсько-демократичної партії (ХДС) одноголосно прийняло в понеділок, 9 жовтня, заяву, в якій насамперед зажадало від уряду Німеччини та від Євросоюзу заморозити фінансову підтримку будь-яким палестинським організаціям і надалі надавати її лише тим, які беззастережно дистанціюються від терору. ХАМАС і так само недвозначно визнають право Ізраїлю на існування. Декілька годин потому з Брюсселя надійшло повідомлення, що ЄС призупинив фінансування палестинських організацій.

Інша вимога ХДС стосується подій у Берліні: необхідні правові наслідки для тих, хто схвалює дії ХАМАС, оскільки гарантована Основним законом країни свобода думок не передбачає прославлення насильства. «Тих, хто буде відповідним чином засуджений та не має громадянства Німеччини, слід вигнати з країни», – йдеться у заяві правління ХДС.

Як повідомлялося, Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Нагадаємо, військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

Вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Угрупування ХАМАС офіційно оголосило, що страчуватиме цивільних заручників у відповідь на удари Ізраїлю по сектору Гази та ймовірну наземну операцію на території анклаву. Про це заявив речник ХАМАС Із ад-Діна аль-Кассама.

До слова, в Ізраїлі кількість загиблих від атак ХАМАСу збільшилась до 900.