Війна в Ізраїлі. Як російські пропагандисти намагаються посварити Україну з союзниками

Карикатуру про Україну та Палестину створив ще на початку повномасштабної війни РФ проти України бразильський художник-карикатурист Карлос Латуфф

Росіяни потирають руки від кровопролиття на Близькому Сході і намагаються дискредитувати українську владу в очах західних партнерів

Напад терористів ХАМАС на Ізраїль для пропагандистів кремля став приводом продукувати нові фейки, зокрема, про Україну. Так, вони намагаються створити антиукраїнські настрої в Ізраїлі та дискредитувати українську владу, поширюючи брехню про передачу західної зброї терористам. Ця інформація не має жодних підтверджень і є повністю брехливою.

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Z-пропагандисти пишуть про буцімто знищення ізраїльського танка Merkava українськими ПТУР, але ілюструють це фото підбитим раніше в Україні російським танком Т-90. При цьому бойовики ХАМАС використовують зброю російського виробництва – зокрема експортний варіант автомата АК-103.

Це чітко зафіксована на відео, а також і підтверджується самими російськими пропагандистами. Оригінали відео – тут і тут.

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Окрім цього, росіяни намагаються створити напруження у відносинах США і України. Наприклад, топ-пропагандист кремля Соловйов опублікував допис з мемами, які нібито створюють американці, щоб образити українців.

Втім, більшість поширених малюнків – доволі примітивні та, швидше за все, були зроблені в Росії.

А карикатуру про Україну та Палестину створив ще на початку повномасштабної війни РФ проти України бразильський художник-карикатурист Карлос Латуфф. Він має проросійські та антиамериканські погляди, тож його творчість не є репрезентацією думки всіх американців.

5 фото На весь екран









Таким чином росіяни вкотре намагаються посварити Україну з союзниками, аби послабити її підтримку та військову допомогу.

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Окупанти розуміють, що перемогти на полі бою вони не можуть, тому вдаються до традиційних для себе засобів – брехні та маніпуляцій.

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