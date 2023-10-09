Головна Думки вголос Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
search button user button menu button
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Урядова організація

Війна в Ізраїлі. Як російські пропагандисти намагаються посварити Україну з союзниками

glavcom.ua
Карикатуру про Україну та Палестину створив ще на початку повномасштабної війни РФ проти України бразильський художник-карикатурист Карлос Латуфф
скріншот з соцмереж

Росіяни потирають руки від кровопролиття на Близькому Сході і намагаються дискредитувати українську владу в очах західних партнерів

Напад терористів ХАМАС на Ізраїль для пропагандистів кремля став приводом продукувати нові фейки, зокрема, про Україну. Так, вони намагаються створити антиукраїнські настрої в Ізраїлі та дискредитувати українську владу, поширюючи брехню про передачу західної зброї терористам. Ця інформація не має жодних підтверджень і є повністю брехливою.

Z-пропагандисти пишуть про буцімто знищення ізраїльського танка Merkava українськими ПТУР, але ілюструють це фото підбитим раніше в Україні російським танком Т-90. При цьому бойовики ХАМАС використовують зброю російського виробництва – зокрема експортний варіант автомата АК-103.

Війна в Ізраїлі. Як російські пропагандисти намагаються посварити Україну з союзниками фото 1

Це чітко зафіксована на відео, а також і підтверджується самими російськими пропагандистами. Оригінали відео – тут і тут.

Окрім цього, росіяни намагаються створити напруження у відносинах США і України. Наприклад, топ-пропагандист кремля Соловйов опублікував допис з мемами, які нібито створюють американці, щоб образити українців.

Втім, більшість поширених малюнків – доволі примітивні та, швидше за все, були зроблені в Росії.

А карикатуру про Україну та Палестину створив ще на початку повномасштабної війни РФ проти України бразильський художник-карикатурист Карлос Латуфф. Він має проросійські та антиамериканські погляди, тож його творчість не є репрезентацією думки всіх американців.

5 фото
На весь екран

Таким чином росіяни вкотре намагаються посварити Україну з союзниками, аби послабити її підтримку та військову допомогу.

Окупанти розуміють, що перемогти на полі бою вони не можуть, тому вдаються до традиційних для себе засобів – брехні та маніпуляцій.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росіяни пропагандист ХАМАС Ізраїль окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протягом минулої доби відбулося 24 бойових зіткнення
ЗСУ просуваються на двох напрямках: Генштаб назвав райони, де є успіх
16 вересня, 07:35
Росіяни імітують будівництво оборонних споруд у Курській області (фото)
Росіяни імітують будівництво оборонних споруд у Курській області (фото)
24 вересня, 04:52
Саломе Зурабішвілі та Гітанас Науседа
Литва закликала Грузію приєднатися до санкцій ЄС проти Росії
28 вересня, 04:34
Внаслідок спецоперації «Бариня» на український бік перейшов лейтенант армії РФ
Розвідка завербувала російського лейтенанта, який перевів 11 солдатів РФ у полон
30 вересня, 14:35
За період контрнаступу під Бахмутом звільнено вже 51 кв. км території
Міноборони підтвердило звільнення двох населених пунктів на Бахмутському напрямку
18 вересня, 08:52
Зеленський доручив знайти додаткові рішення, щоб припинити терор окупанітв на Херсонщині
Зеленський повідомив про просування Сил оборони на Донецькому напрямку
27 вересня, 13:11
Росія вивела у Чорне море «Циклон»
Росія вивела у Чорне море «Циклон»
28 вересня, 10:37
Росіяни обстріляли Херсон з артилерії, відомо про трьох загиблих
Росіяни обстріляли Херсон з артилерії, відомо про трьох загиблих
28 вересня, 20:15
Байден поговорив із Нетаньяху телефоном
Байден відреагував на події в Ізраїлі
7 жовтня, 18:15

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Війна в Ізраїлі. Як російські пропагандисти намагаються посварити Україну з союзниками
Війна в Ізраїлі. Як російські пропагандисти намагаються посварити Україну з союзниками
РФ у Криму програла боротьбу за живучість кораблів
РФ у Криму програла боротьбу за живучість кораблів
«Шторм-Z» – штрафбат Росії
«Шторм-Z» – штрафбат Росії
«Посадити Залужного» не вийшло
«Посадити Залужного» не вийшло
Європа очищується від російської дезінформації
Європа очищується від російської дезінформації
Путіна до суду незабаром доведуть і його «голодні ігри»
Путіна до суду незабаром доведуть і його «голодні ігри»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
КДБ стежив за Ніною Матвієнко через проукраїнську позицію (документ)
55K
В Україні випав перший сніг
18K
Помер один із найвідоміших котів України (фото)
16K
Батько побачив, як ХАМАС викрадає його доньку: моторошні кадри
6546
Палестинці. Чи є така нація?
6143
Єдиний можливий сценарій продовження війни для окупантів

Новини

Глава Аудиторської служби: Перевірки не перешкоджають роботі оборонних підприємств
Сьогодні, 14:48
КБ «ЛУЧ» просить уряд підтримати оборонно-промисловий комплекс України
Сьогодні, 12:52
Українські воїни відбили десятки ворожих атак на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:59
Авіаудари по Сектору Гази й екстрене засідання Радбезу ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Мінлива хмарність та перші заморозки: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 04:00
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту