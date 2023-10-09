Війна в Ізраїлі. Як російські пропагандисти намагаються посварити Україну з союзниками
Росіяни потирають руки від кровопролиття на Близькому Сході і намагаються дискредитувати українську владу в очах західних партнерів
Напад терористів ХАМАС на Ізраїль для пропагандистів кремля став приводом продукувати нові фейки, зокрема, про Україну. Так, вони намагаються створити антиукраїнські настрої в Ізраїлі та дискредитувати українську владу, поширюючи брехню про передачу західної зброї терористам. Ця інформація не має жодних підтверджень і є повністю брехливою.
Z-пропагандисти пишуть про буцімто знищення ізраїльського танка Merkava українськими ПТУР, але ілюструють це фото підбитим раніше в Україні російським танком Т-90. При цьому бойовики ХАМАС використовують зброю російського виробництва – зокрема експортний варіант автомата АК-103.
Це чітко зафіксована на відео, а також і підтверджується самими російськими пропагандистами. Оригінали відео – тут і тут.
Окрім цього, росіяни намагаються створити напруження у відносинах США і України. Наприклад, топ-пропагандист кремля Соловйов опублікував допис з мемами, які нібито створюють американці, щоб образити українців.
Втім, більшість поширених малюнків – доволі примітивні та, швидше за все, були зроблені в Росії.
А карикатуру про Україну та Палестину створив ще на початку повномасштабної війни РФ проти України бразильський художник-карикатурист Карлос Латуфф. Він має проросійські та антиамериканські погляди, тож його творчість не є репрезентацією думки всіх американців.
Таким чином росіяни вкотре намагаються посварити Україну з союзниками, аби послабити її підтримку та військову допомогу.
Окупанти розуміють, що перемогти на полі бою вони не можуть, тому вдаються до традиційних для себе засобів – брехні та маніпуляцій.
Читайте також:
- Росія передала ХАМАСу захоплену в Україні зброю – розвідка
- Палестинці. Чи є така нація?
- Вісь зла існує
- Війна між Ізраїлем та ХАМАС. Чи є вихід з ситуації?
- Війна в одній частині світу підживлює агресивні дії в іншій
- Росія вже давно робить ставку на ХАМАС
- Війна в Ізраїлі. Перші висновки для всього світу
Коментарі — 0