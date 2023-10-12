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Французький журнал жорстко в’їв бойовиків ХАМАСу (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Французький журнал жорстко в’їв бойовиків ХАМАСу (фото)
Ізраїль забезпечував 60% потреб анклаву в електроенергії Сектору Гази
фото: charliehebdo.fr

Ізраїль перекрив воду Сектору Ґази

Французький сатиричний щотижневик Charlie Hebdo, який відомий своїми карикатурами на пророка Мухаммеда та російського диктатора Путіна, цього разу жорстко висміяв бойовиків ХАМАСу. Тижневик зобразив представника руху, який не може помити руки від крові, оскільки Ізраїль припинив поставки води та електроенергії до Сектора Ґази через атаку.

«Ізраїль перекрив воду Сектору Ґази. Як далеко зайде варварство?», – йдеться у підписі карикатури.

Французький журнал жорстко в’їв бойовиків ХАМАСу (фото) фото 1

Напередодні у Секторі Ґази припинила роботу єдина електростанція – вичерпалися запаси пального. Ізраїль забезпечував 60% потреб анклаву в електроенергії.

Тель-Авів має намір блокувати не лише поставки води та електроенергії, а й, зокрема, продовольства.

В ООН розкритикували повну блокаду Сектору Ґази як таку, що «суперечить міжнародному гуманітарному праву».

Нагадаємо, міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що до Сектора Гази не будуть подавати електроенергію та воду, доки бойовики ХАМАС не повернуть додому всіх захоплених полонених.

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Теги: Ізраїль армія Сектор Гази ХАМАС журнал

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