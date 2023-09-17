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Президент Сербії образився на ЄС через підтримку України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Президент Сербії образився на ЄС через підтримку України
Президент Сербії також скептично поставився до намірів ЄСу підготуватись до прийняття нових членів до 2030 року
фото з відкритих джерел

Вучич висловив нерозуміння тим, що ЄС набагато швидше рухається в питанні надання членства Україні, ніж Сербії

Сербський президент Александар Вучич висловив нерозуміння тим, що Європейський Союз набагато швидше рухається в питанні надання членства Україні, аніж його державі. Про це Вучич сказав в інтерв’ю Financial Times.

За словами президента Сербії, рівень підтримки України з боку ЄС, надання їй статусу кандидата протягом року після подання заявки й потенційний початок переговорів про членство «показує нам (таку політичну підтримку – «Главком»), яку ми ніколи не отримували».

Сербія подала заявку на членство в Євросоюзі у 2010 році й почала переговори у 2014-му. Нині вони загальмували насамперед через небажання Белграда нормалізувати відносини з частково визнаним Косовом.

Сербія також є єдиною західнобалканською країною, яка не приєдналася до санкцій ЄС проти Росії, що європейські посадовці неодноразово називали порушенням спільної зовнішньої політики об’єднання.

Але Вучич стверджує, що затримка в переговорах не відображає реальної ситуації в Сербії, яка, за його словами, «перебуває в набагато кращому стані, ніж Румунія і Болгарія у 2007 році, коли вони приєдналися до ЄС».

Президент Сербії також скептично поставився до намірів Європейського Союзу підготуватись до прийняття нових членів до 2030 року.

«Хто знає, що станеться через сім років? Поглинальна здатність ЄС не більша, ніж була. У вас є 10 чистих платників (до бюджету ЄС – «Главком») і 17 країн, які беруть їхні гроші. Жодна з них не хотіла б мати більше членів, на яких витрачає гроші», – вважає Вучич.

Нагадаємо, сербський президент Александар Вучич різко прокоментував перспективи визнання Україною Косова після того, як один з українських депутатів підписав звернення до урядів західних держав із закликом переглянути політику щодо Белграда й Приштини.

До слова, у Сербії десятки тисяч осіб вийшли на протести з вимогою відставки президента країни Александара Вучича.

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Теги: Сербія Європейський союз Косово Україна

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