Хто вбив Пригожина? Кремль почав переводити стрілки

Прокремлівський політолог вигадав свою версію авіакатастрофи

У Кремлі знайшли причетних до загибелі ватажка приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер» Євгена Пригожина, чий літак розбився 23 серпня у Тверській області РФ. Пропагандисти вже традиційно почали звинувачувати в усьому Україну. Таку ж версію висунув і російський політолог і путініст Сергій Марков у Telegram.

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На його думку, терориста вбила саме Україна, оскільки для російського диктатора Володимира Путіна та міністра оборони РФ Сергія Шойгу Пригожин нібито вже не був проблемою.

«Помстою великі начальники не займаються, бо в них дуже багато реальних проблем і реальних ворогів», – написав Марков.

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Пропагандист вважає, що авіакатастрофа є терактом України до Дня незалежності.

Нагадаємо, що 23 серпня у Тверській області РФ розбився літак. Це був бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.

На борту літака, що впав у Тверській області РФ, були також заступники терориста Дмитро Уткін та Валерій Чекалов. Усього на місці падіння бізнес-джета знайдені рештки 10 тіл.

Попередньо, літак вразила російська ППО. Перед падінням бізнес-джета очевидці чули два сильні вибухи.

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Відомо, що в Росії відкрито кримінальну справу через авіакатастрофу з Євгеном Пригожиним.

Також повідомлялося, що ПВК «Вагнер» нібито має спеціальний план на випадок загибелі свого ватажка.

До слова, Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.