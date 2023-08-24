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Хто вбив Пригожина? Кремль почав переводити стрілки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Хто вбив Пригожина? Кремль почав переводити стрілки
Путініст Сергій Марков вигадав чергове виправдання для Путіна
фото з відкритих джерел

Прокремлівський політолог вигадав свою версію авіакатастрофи

У Кремлі знайшли причетних до загибелі ватажка приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер» Євгена Пригожина, чий літак розбився 23 серпня у Тверській області РФ. Пропагандисти вже традиційно почали звинувачувати в усьому Україну. Таку ж версію висунув і російський політолог і путініст Сергій Марков у Telegram.

На його думку, терориста вбила саме Україна, оскільки для російського диктатора Володимира Путіна та міністра оборони РФ Сергія Шойгу Пригожин нібито вже не був проблемою.

«Помстою великі начальники не займаються, бо в них дуже багато реальних проблем і реальних ворогів», – написав Марков.

Пропагандист вважає, що авіакатастрофа є терактом України до Дня незалежності. 

Нагадаємо, що 23 серпня у Тверській області РФ розбився літак. Це був бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.

На борту літака, що впав у Тверській області РФ, були також заступники терориста Дмитро Уткін та Валерій Чекалов. Усього на місці падіння бізнес-джета знайдені рештки 10 тіл.

Попередньо, літак вразила російська ППО. Перед падінням бізнес-джета очевидці чули два сильні вибухи. 

Відомо, що в Росії відкрито кримінальну справу через авіакатастрофу з Євгеном Пригожиним. 

Також повідомлялося, що ПВК «Вагнер» нібито має спеціальний план на випадок загибелі свого ватажка.

До слова, Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

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Теги: Євген Пригожин ПВК «Вагнер» авіакатастрофа

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