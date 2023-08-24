Завершилася пошукова операція на місці падіння літака Пригожина: знайдені 10 тіл

Усі пасажири та екіпаж загинули

Завершено пошукову операцію на місці падіння бізнес-джету Embraer-135, який перевозив ватажка приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер» Євгена Пригожина. Про це повідомило російське інформаційне агентство «Інтерфакс».

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За даними екстрених служб, на місці авіакатастрофи було знайдено залишки всіх 10 людей, що перебували на борту літака, у тому числі Євгена Пригожина.

Нагадаємо, 23 серпня, у Тверській області РФ розбився літак. Це був бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.

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На борту літака, що впав у Тверській області РФ, були також заступники терориста Дмитро Уткін та Валерій Чекалов.

Попередньо, літак вразила російська ППО. Перед падінням літака очевидці чули два сильні вибухи.

Відомо, що в Росії відкрито кримінальну справу через авіакатастрофу з Євгеном Пригожиним.

Також повідомлялося, що ПВК «Вагнер» нібито має спеціальний план на випадок загибелі свого ватажка.

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До слова, Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.