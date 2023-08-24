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Завершилася пошукова операція на місці падіння літака Пригожина: знайдені 10 тіл

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Завершилася пошукова операція на місці падіння літака Пригожина: знайдені 10 тіл
Місце падіння літака Пригожина
фото з відкритих джерел

Усі пасажири та екіпаж загинули

Завершено пошукову операцію на місці падіння бізнес-джету Embraer-135, який перевозив ватажка приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер» Євгена Пригожина. Про це повідомило російське інформаційне агентство «Інтерфакс».

За даними екстрених служб, на місці авіакатастрофи було знайдено залишки всіх 10 людей, що перебували на борту літака, у тому числі Євгена Пригожина.

Нагадаємо, 23 серпня, у Тверській області РФ розбився літак. Це був бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина.

На борту літака, що впав у Тверській області РФ, були також заступники терориста Дмитро Уткін та Валерій Чекалов. 

Попередньо, літак вразила російська ППО. Перед падінням літака очевидці чули два сильні вибухи. 

Відомо, що в Росії відкрито кримінальну справу через авіакатастрофу з Євгеном Пригожиним. 

Також повідомлялося, що ПВК «Вагнер» нібито має спеціальний план на випадок загибелі свого ватажка.

До слова, Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

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Теги: авіакатастрофа ПВК «Вагнер» Євген Пригожин

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