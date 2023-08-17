У Малайзії літак впав на автостраду: жахливі кадри трагедії
Унаслідок трагедії загинули десятеро людей
У Малайзії літак впав на автостраду. Унаслідок трагедії загинули десятеро людей. Про це повідомляє ВВС.
Згідно з даними правоохоронців, внаслідок авіакатастрофи загинули двоє автомобілістів, екіпаж літака й шість осіб, які перебували у літаку, коли він впав на місцеве шосе.
Зазначається, що Beechcraft Model 390 прямував з Лангкаві до Селангора і намагався приземлитися, проте трапилася аварія.
За словами начальника поліції федеративного штату, літак втратив зв'язок з диспетчерською вежею за дві хвилини до того, як повинен був приземлитись в міському аеропорту імені султана Абдула Азіза Шаха.
Як пише CNN, літак врізався в автомобіль й мотоцикл.
«Ніхто не вижив в аварії. Жертви також ще мають бути ідентифіковані, про це буде повідомлено в належний час. Потрібно провести судово-медичну експертизу», – заявив міністр транспорту Ентоні Локе.
Раніше в Малайзії сталася масштабна повінь. Понад 40 тис. жителів були змушені евакуюватися.
Нагадаємо, що в Калінінградській області Росії 12 серпня розбився російський літак Су-30. Причиною аварії стала технічна несправність, увесь екіпаж літака загинув.
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