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У Малайзії літак впав на автостраду: жахливі кадри трагедії

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Малайзії літак впав на автостраду: жахливі кадри трагедії
Літак втратив зв'язок з диспетчерською вежею за дві хвилини до того, як повинен був приземлитись в міському аеропорту
скріншот з відео

Унаслідок трагедії загинули десятеро людей

У Малайзії літак впав на автостраду. Унаслідок трагедії загинули десятеро людей. Про це повідомляє ВВС.

Згідно з даними правоохоронців, внаслідок авіакатастрофи загинули двоє автомобілістів, екіпаж літака й шість осіб, які перебували у літаку, коли він впав на місцеве шосе.

Зазначається, що Beechcraft Model 390 прямував з Лангкаві до Селангора і намагався приземлитися, проте трапилася аварія.

Місце авіакатастрофи біля Ельміни, Малайзія
Місце авіакатастрофи біля Ельміни, Малайзія
фото з відкритих джерел

За словами начальника поліції федеративного штату, літак втратив зв'язок з диспетчерською вежею за дві хвилини до того, як повинен був приземлитись в міському аеропорту імені султана Абдула Азіза Шаха.

Місце авіакатастрофи біля Ельміни, Малайзія
Місце авіакатастрофи біля Ельміни, Малайзія
фото з відкритих джерел

Як пише CNN, літак врізався в автомобіль й мотоцикл.

«Ніхто не вижив в аварії. Жертви також ще мають бути ідентифіковані, про це буде повідомлено в належний час. Потрібно провести судово-медичну експертизу», – заявив міністр транспорту Ентоні Локе.

Раніше в Малайзії сталася масштабна повінь. Понад 40 тис. жителів були змушені евакуюватися.

Нагадаємо, що в Калінінградській області Росії 12 серпня розбився російський літак Су-30. Причиною аварії стала технічна несправність, увесь екіпаж літака загинув.

Теги: авіакатастрофа літак Малайзія

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